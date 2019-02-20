20.02.2019, 22:01

В Нарве в четверг пройдет дискуссия: как защитить от киберпреступников себя, своих детей?


rus.delfi.ee
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В Нарве в четверг пройдет дискуссия: как защитить от киберпреступников себя, своих детей?
фото иллюстративноеAleksandra Moorast

На дискуссии, которая пройдет в четверг вечером в Нарвском колледже Тартуского университета, эксперты обсудят наиболее эффективные методы защиты от угроз информационного века. В повседневной жизни современного человека Интернет играет огромную роль, поэтому важно знать, как защитить свои личные данные и не стать жертвой киберпреступников или фейков.

”Интернет-преступность подстерегает каждого, но особенно важно разъяснить родителям, как они могут направлять своего ребенка в интернет-пространстве таким образом, чтобы тот был там в безопасности”, — рассказал Дмитрий Мищенко, образовательный технолог Эхтеской гуманитарной гимназии и преподаватель проекта Targalt Internetis. По словам Мищенко, в этом вопросе самое главное, чтобы пользоваться Интернетом ребенок учился вместе с родителями. ”Преступления в Интернете — такие же правонарушения, как и преступления в реальной жизни. Неважно, идет речь о краже или буллинге. Именно поэтому люди должны знать, где искать помощи”, — добавил он.

Командир дружины киберзащиты Кайтселийта Андрус Падар подчеркивает, что главной проблемой в связи с безопасностью является неосторожность самих людей. ”В Интернете люди часто ведут себя безответственно, полагая, что за их безопасность отвечает кто-то другой, но государственные службы не могут защитить их от каждой угрозы, в особенности в киберпространстве”, — объяснил Падар. По словам Падара, кибербезопасность является частью культуры, которой современных детей необходимо обучать точно так же, как правилам дорожного движения или другим общественным правилам и обычаям. ”Многочисленные исследования демонстрируют, что люди в действительности очень неплохо осведомлены о киберугрозах, но тем не менее часто ведут себя в Интернете неправильно и сталкиваются с проблемами”, — добавил специалист Кайтселийта.

Дискуссионный вечер о кибербезопасности и фейках пройдет 21 февраля в Нарвском колледже Тартуского университета. Начало мероприятия в 16:30. Наряду с Дмитрием Мищенко и Андрусом Падаром в обсуждении также примет участие ведущий следователь Нарвского отделения полиции Вячеслав Брайм, который расскажет о распространенных мошеннических схемах, возможностях предупреждения ущерба и вкратце об опасностях инвестирования. Ведущий дискуссионного вечера — корреспондент ERR Юрий Николаев. Мероприятие бесплатно и открыто для всех интересующихся, перед началом будут предложены закуски, кофе и чай.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно на сайте http://tinyurl.com/EUProtects. Во время дискуссии выступающим можно будет задавать вопросы посредством сайта www.sli.do, воспользовавшись для входа хэштегом #EUProtects.

Мероприятие организует Представительство Европейской комиссии в Эстонии совместно с проектом Targalt Internetis, Кайтселийтом и Департаментом полиции и погранохраны. Мероприятие состоится в рамках кампании #EUprotects, призванной инициировать обсуждение роли Европейского союза в повседневной жизни людей. С дополнительной информацией о кампании можно ознакомиться на сайте. В общей сложности в восьми городах Эстонии пройдут восемь дискуссионных вечеров на разные темы. Дополнительную информацию о мероприятиях вы найдете на сайте.

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