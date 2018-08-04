В Нарве так и не выбрали председателя горсобрания. Оппозиция призывает центристов к сотрудничеству

3 августа фракция ”Наша Нарва” снова представила в канцелярию городского собрания проект решения по выборам председателя. Фракция призывает большинство собрания, Центристскую партию, присоединиться к инициативе, поскольку 2 августа председатель горсобрания так и не был выбран, сообщает "Наша Нарва".

Выборы председателя городского собрания должны быть взяты правлением в обсуждение в течение месяца с момента передачи соответствующего заявления. На проведенной 19 июля встрече правления по предложению г-жи Олениной заседание с требуемой повесткой было назначено на 2 августа. В назначенный день 2 августа на выборы председателя Центристская партия не представила своего кандидата, кандидат от оппозиции Антс Кутти получил 8 голосов.

На сессии, где проходили выборы председателя, присутствовало 18 центристских депутатов, что позволяло не только представить, но и выбрать ”своего” председателя вместо осужденного Ефимова. По словам председателя фракции ”Наша Нарва”, оппозиция сомневается, есть ли вовсе у Центристской партии подходящий кандидат, раз вчера никто не был представлен. ”В любом случае такое легкомысленное отношение к своему городу недопустимо”, — считает Райк.