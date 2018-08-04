04.08.2018, 17:30

В Нарве так и не выбрали председателя горсобрания. Оппозиция призывает центристов к сотрудничеству


rus.delfi.ee
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Kremli ööbikud, Narva
Kremli ööbikud, NarvaFoto: Roman Vikulov, Delfi

3 августа фракция ”Наша Нарва” снова представила в канцелярию городского собрания проект решения по выборам председателя. Фракция призывает большинство собрания, Центристскую партию, присоединиться к инициативе, поскольку 2 августа председатель горсобрания так и не был выбран, сообщает "Наша Нарва".

Выборы председателя городского собрания должны быть взяты правлением в обсуждение в течение месяца с момента передачи соответствующего заявления. На проведенной 19 июля встрече правления по предложению г-жи Олениной заседание с требуемой повесткой было назначено на 2 августа. В назначенный день 2 августа на выборы председателя Центристская партия не представила своего кандидата, кандидат от оппозиции Антс Кутти получил 8 голосов.

На сессии, где проходили выборы председателя, присутствовало 18 центристских депутатов, что позволяло не только представить, но и выбрать ”своего” председателя вместо осужденного Ефимова. По словам председателя фракции ”Наша Нарва”, оппозиция сомневается, есть ли вовсе у Центристской партии подходящий кандидат, раз вчера никто не был представлен. ”В любом случае такое легкомысленное отношение к своему городу недопустимо”, — считает Райк.

Члены ”Нашей Нарвы” едины во мнении, что город нуждается в управлении и для этого необходимо сотрудничество. По мнению руководителя оппозиции, теперь у коалиции есть возможность показать свои добрые намерения.

Чтобы избежать роспуска городского собрания, следует выбрать председателя до 21 августа, ведь к этому времени горсобрание будет без руководителя уже 2 месяца. Такой срок исходит из закона. Для предыдущего председателя городского собрания Александра Ефимова вступил в силу обвинительный приговор и полномочия осужденного члена представительного собрания были прекращены в июне 2018.

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