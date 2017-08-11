В Нарве строят новую дорогу, ведущую к усть-наровскому шоссе

Газета ”Виру Проспект” сообщает, что к сентябрю будет завершено строительство новой дороги, ведущей от улицы Пушкина к шоссе Нарва — Нарва-Йыэсуу.

Еще в 2008 году в Нарве начали строительство новой улицы Кальмисту, но до сих пор готовый небольшой отрезок, длиной 564 метра и стоимостью 8 миллионов крон, заканчивался тупиком. Теперь дорога получает логическое продолжение — до трассы, соединяющей Нарву и Нарва-Йыэсуу.

С ул. Пушкина — в Нарва-Йыэсуу

Идёт строительство дорог на двух улицах — Кальмисту и Карьямаа. В том месте, где ул. Пушкина резко поворачивает налево и переходит в ул. Раху, уже много лет назад был построен перекрёсток, позволяющий двигаться прямо. Но по новой дороге можно было доехать только до очистных сооружений. Сейчас строится продолжение этой дороги (ул. Кальмисту), а также реконструируется прилегающая к ней ул. Карьямаа.

Автомобиль, двигающийся по ул. Пушкина, сможет продолжить движение прямо, проехать между кладбищем и очистными сооружениями по ул. Кальмисту, свернуть направо на ул. Карьямаа и по ней выехать на усть-наровскую дорогу в том месте, где заканчивается ограничение скорости — 50 км/ч.

Это позволит существенно разгрузить ул. Йыэсуу, поскольку почти весь поток транспорта в Нарва-Йыэсуу пойдёт по новым дорогам.

По словам Георгия Игнатова, дорожники должны завершить все работы к сентябрю.

По завершению строительства новой дороги будет пересмотрен режим работы светофора на перекрестке Пушкина и Раквере.

Нарвская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрела обращение читателя ”Виру Проспекта”, который жаловался на работу светофора на перекрёстке улиц Пушкина и Раквере.

Комиссия решила учесть замечания, а также изменить направление главной дороги. Последнее решение связано с тем, что к сентябрю должен открыться новый проезд с улицы Пушкина на усть-наровскую дорогу.

Просьба перенастроить светофоры

В редакцию "Виру Проспекта" обратился читатель Дмитрий, который описал проблемы в работе светофора у Нарвского спортивного центра на ул. Раквере. По словам Дмитрия, который регулярно возит ребёнка на занятия в спортцентр, работой светофора выражали недовольство и другие родители занимающихся здесь детей.

- А зимой я стал свидетелем того, как машина чуть не сбила маленькую девочку на данном перекрёстке. Трагедия не произошла лишь потому, что водитель резко свернул в сторону и врезался в сугроб на обочине, — рассказал читатель.

Сложности вызваны тем, что у автомобилей и пешеходов, движущихся в одном направлении, почти одновременно загорается зелёный свет.

Если микроавтобус или фургон намеревается двигаться по ул. Пушкина ”вверх”, то водитель стоящего за ним автомобиля не видит, когда зелёный свет загорается у пешеходов. При повороте направо, на ул. Раквере, замечает Дмитрий, переходящий дорогу пешеход может оказаться для водителя полной неожиданностью.

Виной тому сложная форма перекрёстка: полоса для движения прямо по ул. Пушкина не прямая, а извилистая, что мешает водителям видеть светофор для пешеходов.

Но более опасна ситуация для пешеходов, переходящих ул. Пушкина, двигаясь по ул. Раквере со стороны церкви. Водители, которые стоят на светофоре на ул. Раквере лицом к спортцентру и собираются повернуть налево, на зелёный сигнал светофора начинают движение. Они видят, что у пешеходов в это время горит красный, и поворот безопасен.

- Автомобили разгоняются и входят в поворот. Но через 5-7 секунд у пешеходов тоже загорается зелёный! — поясняет Дмитрий. — Обычно пешеходов просто не пропускают. Иногда, наоборот, резко тормозят, чтобы пропустить пешехода, и перегораживают дорогу встречным машинам.

С точки зрения читателя, самым правильным решением было бы пропускать через перекрёсток сначала пешеходов во всех направлениях, потом — автомобили, как это сделано, например, на соседнем перекрёстке у Кесклиннаской гимназии.

Председатель комиссии по безопасности дорожного движения, член управы Георгий Игнатов рассказал, что обсудив предложение, комиссия не приняла его полностью. В целом, светофоры продолжат работать так же, но время их работы решено было настроить так, чтобы сделать движение пешеходов более безопасным.

Режим работы светофоров, по словам Георгия Игнатова, пересмотрят после того, как на перекрёстке изменится направление главной дороги. Главная дорога будет идти прямо — по ул. Пушкина.