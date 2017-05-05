В Нарве состоялся флешмоб в честь грядущего юбилея Эстонии

3 мая на стадионе "Кренгольм" состоялся танцевальный флешмоб, посвященный 100-летию Эстонской Республики. В мероприятии приняли участие более 150 детей.

Флешмоб начался с песни "Tere hommikust", которая прозвучала в исполнении ученицы Хоровой школы Силле Рейнсалу. Далее ребята из подготовительных групп детских садов Sipsik, Kaseke, Muinasjutt, Punamütsike и Põngerjas вместе с педагогами выстроились на поле в цифру 100 и начали танцевать эстонские народные танцы. Около 200 человек наблюдали за красочным зрелищем с трибун стадиона. После танцевальной программы участники флешмоба выпустили в небо 100 воздушных шаров цветов эстонского флага.

Дети несколько месяцев готовились к празднику: дружно изучали эстонские традиции, песни и танцы, готовили атрибуты — разноцветные султанчики. Подготовить танцевальные движения помогли юные спортсмены из спортивной школы Paemurru.

Мероприятие было организовано д/с Põngerjas благодаря поддержке Фонда интеграции MISA. Цель мероприятия заключалась в воспитании в детях патриотичности и формировании чувства причастности на торжественных мероприятиях Эстонской Республики.