В Нарве состоится торжественное мероприятие по передаче РФ останков советских летчиков

14 апреля состоится торжественное мероприятие, посвященное передаче останков летчиков, погибших под Нарвой в марте 1944 года.

В 11:00 на нарвской Петровской площади будет проведена церемония по передаче останков консулу РФ Андрею Сургаеву. В начале января 2014 года поисковый клуб ”Камерад” приступил к поиску и извлечению Советского бомбардировщика ПЕ-2 и его экипажа, погибшего под Нарвой в 1944 году.

На начало марта 2017 года была согласована основная процедура и получены все согласования на передачу останков летчиков для последующего захоронения в Кировском районе Санкт-Петербурга.

