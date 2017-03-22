В Нарве состоится дискуссия на тему председательства Эстонии в Совете ЕС

Эстония впервые будет страной-председателем в Совете Европейского союза с июля 2017 года до конца декабря. В Совете Европейского союза государства стремятся найти консенсус в вопросах, представляющих для всех интерес, и пробуют найти баланс между национальными интересами и решениями, подходящими для всей Европы. За столом переговоров часто появляются 28 мнений, из которых под руководством председателя должна родиться единая политика.

В Нарвском колледже Тартуского университета (Раэкоя платс, 2) 27 марта с 15:00 до 18:00 пройдет дискуссия ”Euroopal veab, Eesti veab!”, которая посвящена четырем приоритетам во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Эстония сосредоточится на темах развития инноваций, дигитализации, вовлечения и безопасности в Европе.

Мероприятие пройдет на русском языке с переводом на эстонский язык.

В рамках серии мероприятий ”Euroopal veab, Eesti veab!” прозвучат короткие доклады министров, политиков и чиновников Эстонской Республики, после их выступлений последуют дискуссии с участниками мероприятия в небольших группах, где все желающие смогут задать вопросы о председательстве Эстонии в Совете Европейского союза. По возможности предложения будут учтены при планировании программы председательства Эстонии в Европейском союзе.

Модератор мероприятий — опытный дебатер и консультант по стратегическому консультированию Тоомас Роолайд.

На мероприятиях ждут всех желающих. Гостей ждет угощение и кофе.

Для регистрации просят воспользоваться формой, которая находится здесь.

Более подробная информация о председательстве Эстонии в Совете Европейского союза — здесь.