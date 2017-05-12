В Нарве — самое большое число выпускников-медалистов за последние годы

В этом году в Нарве с золотой медалью заканчивают школу 30 гимназистов, а с серебряной — 21 человек. По словам вице-мэра Нарвы Вячеслава Коновалова, это самое большое число медалистов за последние 6 лет.

Чествовать медалистов будут 15 июня, уже после того как пройдут госэкзамены, результаты которых на медали не влияют.

Каждому золотому медалисту Нарва выплатит премию в 320 евро и подарит золотой кулон с гравировкой. Серебряных медалистов поощрят суммой в 200 евро и серебряным кулоном.

Вячеслав Коновалов напоминает, что в прошлом году городские власти обсуждали вопрос, стоит ли выплачивать премии тем выпускникам, которые плохо справились с госэкзаменами. Все-таки такие случаи обращали на себя внимание, а уменьшение суммы выплат позволило бы городу сэкономить.

”Этот вопрос поставили некоторые директора нарвских школ, но по результатам дискуссий на эту тему сами от данной идеи отказались. Все-таки все понимают, какой это труд закончить на отлично все курсы гимназической ступени. Заслужить серебряную медаль, которую получают те, у кого не больше двух четверок в аттестате, остальные — пятерки, также очень непросто. Конечно, ребята заслуживают поощрения”.

Больше всего золотых медалей, шесть — на счету выпускников Пяхклимяэской гимназии, но серебряная у нее всего одна. У Ваналиннаской государственной школы 5 золотых и 4 серебряных медали, у Языкового лицея 4 золотых и 5 серебряных медалей.

Является ли такое большое число медалистов подтверждением того, что переход к системе 60/40, при которой 60% преподавания в русских гимназиях ведется на эстонском языке и 40% на русском, не нанесла урона уровню образования выпускников?

”Нарвские школы уже адаптировались к этой системе. Но, думаю, что на хорошие результаты сильно повлияло то, что отбор будущих гимназистов проводится на конкурсной основе и медали в итоге получают те, кто и 9 класс закончил очень хорошо”, — говорит Вячеслав Коновалов.

Всего нарвские гимназии в этом году заканчивает 274 человека, то есть медали получат больше 18.6 процентов выпускников, почти каждый пятый.