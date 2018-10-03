03.10.2018, 18:57

В Нарве с пятого этажа выкинули кошку. Подозревается 32-летняя женщина

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rus.delfi.ee
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В Нарве с пятого этажа выкинули кошку. Подозревается 32-летняя женщина
Narva politseijaoskond

Нарвский отдел полиции сообщает на своей странице в Facebook о случае жестокого обращения с животным, который благополучно закончился — кошка жива, идет на поправку, а подозреваемая в преступлении установлена.

”Многих людей всерьез опечалило сообщение о том, что из окна пятого этаже одного дома в Нарве выбросили кошку, говорится в сообщении полиции. — Подозревамая — 32-летняя женщина — была доставлена в отделение полиции. Для выяснения всех обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство”.

Кошку отвезли в приют для животных. Патрульный полицейский Нарвского отделения полиции Анастасия и полицейский кадет Николай сегодня навестили кошку и делятся хорошими новостями.

”Животное получило небольшие повреждения и находилось в стрессе, но, окруженное заботой работников приюта, быстро идет на поправку и у нее даже появился аппетит”, — информирует Нарвский отдел полиции.

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