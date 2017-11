В Нарве пройдёт благотворительный рок-концерт в поддержку детей с особыми потребностями

24 ноября в 19.00 в Нарвском колледже Тартуского университета состоится благотворительный рок-концерт с участием нарвской группы M.O.R.A и гостей из Петрозаводска — команды The IMG.

Стоимость билета — 2 евро. Все собранные средства пойдут в помощь нарвским детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, занимающимися спортивными бальными танцами на колясках.

Спортивные танцы на колясках — это весьма занимательный и зрелищный вид спорта, относящийся к паралимпийскому, и, одновременно, это эффективное средство всесторонней реабилитации человека на коляске. В Эстонии этот вид спорта совсем не развит, а в Нарве уже есть первые спортсмены.

К сожалению, специализированных спортивных колясок у ребят нет.

Все деньги, собранные от продажи билетов будут переданы организации ”Матвейка” на приобретение специализированных колясок для занятий танцами.

M.O.R.A — нарвская рок-группа, образованная в 1999 году. Группа всегда была открыта для экспериментов. Был период, когда ведущим инструментом, вместо соло-гитары, была скрипка. Позже, наряду с соло-гитарой, использовались клавишные, флейта, баян. Музыкальная стилистика группы постоянно меняется — от классического рокового звучания до фольклора.

The IMG — карельская инди-рок группа, основанная в 2012 году. Наибольшее влияние на стиль The IMG оказали такие группы как Muse, The Doors, Radiohead, Jack White, Mumford and Sons и Glen Hansard.

В арсенале группы имеется дебютный альбом ”Kaleidoscope” (2015). Песни, представленные в альбоме, охватывают период с 2012 по 2015 годы творческой жизни группы, поэтому в нем чувствуется смешение многих стилей.