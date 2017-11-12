В Нарве пройдет трехдневный хакатон для независимых СМИ — Hyperlocal

На трехдневном хакатоне для русскоязычных независимых СМИ Hyperlocal, который пройдет с 17-го по 19-ое ноября, в Нарвском Колледже Тартуского Университета, медийные специалисты, журналисты, дизайнеры, активные люди и разработчики будут создавать новые и аттрактивные технические решения для русскоязычного пользователя СМИ в странах Балтии.

”На хакатоне гиперлокальных СМИ, то есть местной медиа, мы ищем инновационные решения и технические применения для местных медийных предприятий или платформ” — объясняет сооснователь Нарвского Творческого инкубатора OBJEKT и руководитель конкурса технических идей Prototron, Яна Павленкова.

Нарвский творческий инкубатор OBJEKT, Aktis (Великобритания), Trustcorp, Baltic Center for Media Excellence (Латвия), и Нарвский Колледж Тартуского Университета организуют идейный марафон для развития независимой русскоязычной СМИ в Балтии.

Цель мероприяти — найти новые качественные решения для создания медиа-контента, с использованием мультимедийных и коммуникационных технологий.

В рамках хакатона будут созданы прототипы медийных приложений и решений, которые будут содействовать развитию местного общества или

усилят конкурентоспособность местных СМИ.

Говоря об ожиданиях организаторов, Яна Павленкова отмечает: ”Мы ждем активных людей и команды из Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы за два дня создать прототипы идей и пилотные проекты, готовые к показу публике. Новости, интервью, обзоры и другой контент может быть создан и передан зрителям, используя весь арсенал сегодняшних технологий. Мы ждем современные и практичные решения, интересные для различных целевых групп. На хакатоне приветствуются идеи с применением виртуальной и дополненной реальности, технологий видео в 360 градусов, игр, машинного обучения, искусственного интеллекта и т.д.”

Участие в хакатоне гиперлокальных СМИ, открывает для команд доступ к программам и платформам, которые направлены на развитие их проектов, например к интерактивной инкубационной программе PESA, акселераторам Storytek и Elevator Startups, инкубатору Digix@Narva и к другим предложениям от партнеров.

На протяжении всего мероприятия команды смогут получить рекомендации от опытных менторов. Мероприятие будет проходить на русском и английском языках.

Организаторы отмечают, что даже те, у кого нет команды, могут приехать и принять участие — предложить свою индивидуальную идею.

Поддержку в организации и проведении хакатона оказывает Нарвский колледж Тартуского университета. Директор колледжа Кристина Каллас комментирует предстоящее событие: ”Во-первых, хакатон — это единственная, в своём роде, возможность для развития творческого мышления. В дополнение к этому хакатон дает возможность участникам завести новые знакомства. А также им откроется доступ к менторам и специалистам, которые будут работать с командами и помогать участникам развивать уже имеющиеся идеи или разработать совершенно новые решения окружающих проблем”.

Хакатон — это марафон идей, в ходе которого команды разрабатывают решения известных им проблем, ищут концепции новых идей и бизнес модели. В рамках Хакатона гиперлокальных СМИ участники пройдут путь от идеи до её прототипа или пилотного решения, которое можно использовать прежде всего для нужд определенного региона то есть решение можно назвать гиперлокальным (суперлокализованным).

К услугам местного значения выдвигаются ожидания ровно такие же, как и для услуг международного или общегосударственного уровня, но в случае первых финансирование осложнено с ограниченным количеством пользователей, но многие решения могут быть применимы и в другие регионах или даже сферах.

В числе экспертов в хакатоне примет участие представитель Delfi.

Больше информации о мероприятии и об участии в нем вы найдете здесь.