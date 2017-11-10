В Нарве пройдет обсуждение празднования юбилея Эстонии в Ида-Вирумаа

Оргкомитет ЭР100 встретится сегодня в Нарве с представителями организаций, связанных с развитием Ида-Вирумаа, чтобы обсудить празднование 100-летия Эстонии в регионе, сообщается в пресс-релизе.

”День рождения Эстонской Республики должен стать запоминающимся повсюду, и к празднованиям должно присоединиться как можно больше жителей Эстонии”, — сказал руководитель оргкомитета ЭР100 Яанус Рохумаа. ”Поэтому мы проводим встречи с представителями разных регионов, чтобы все идеи, которые могут порадовать местных жителей, удалось превратить в жизнь. На сегодняшний день у нас уже налажено хорошее сотрудничество с местными самоуправлениями”, — добавил Рохумаа.

Оргкомитет ЭР100 представит на встрече планы юбилейного года, а также расскажет участникам о предстоящих турах подачи ходатайств.

Со стороны оргкомитета ЭР100 на встрече выступят его руководитель Яанус Рохумаа, руководитель программы Маарья-Лийза Соэ и руководитель крупных мероприятий Маргус Кастерпалу. В мероприятии примут участие представители различных общегосударственных и ида-вируских организаций и проектов, чья деятельность связана с развитием Ида-Вирумаа.

Инфосеминар пройдет с 12.30 до 15 часов в аудитории 308 Нарвского колледжа Тартуского университета.

В 2018 году минует 100 лет с момента создания Эстонской Республики. День рождения отмечается с апреля 2017 года до февраля 2020 года. Ознакомиться с подарками к юбилею Эстонской Республики и зарегистрировать свои подарки можно на домашней странице юбилейной программы ЭР100 ev100.ee. Здесь же можно и присоединиться к уже осуществляемым проектам подарков.