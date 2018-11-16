В Нарве пройдет обсуждение по теме "Травма и сексуальное насилие"

На конференции будут обсуждаться связанные с сексуальным насилием травматические реакции, а также подход к ним. Перед участниками выступят специалисты в разных областях и чиновники, работающие с пережившими сексуальное насилие.

Главный специалист отдела помощи жертвам Департамента социального страхования Кеэте Янтер поясняет: ”Мы проводим конференцию, прежде всего, для того, чтобы специалисты разных стран, работающие с пережившими сексуальное насилие жертвами, могли обменяться опытом и знаниями, а также чтобы стандартизировать практики ведения производства по случаям сексуального насилия и держать в фокусе сосредоточенный на жертве подход”.

Янтер добавила, что у приглашённых специалистов из Норвегии есть чему поучиться, поскольку связанными с сексуальным насилием проблемами в Норвегии занимаются намного дольше, чем в Эстонии.

В интернете будет проводиться прямая трансляция конференции. Трансляция будет доступна здесь и на эстонском языке.

Программа конференции ”Травма и сексуальное насилие”: