В Нарве пройдет лекция об искусстве "Код да Винчи: самые загадочные картины в истории"

Говорят, что дьявол кроется в мелочах”… Эта фраза применима и к произведениям живописи. Практически каждая картина Средневековья или эпохи Возрождения представляет собой ребус, имеющий политический, религиозный или нравоучительный смысл, который не так легко разгадать в наше время. Кроме того, с объектами искусства часто связаны мистические истории. Нередко их наделяют паранормальными способностями вызывать пожары, безумие и смерть владельцев.

Во время лекции вы узнаете, что скрывают фрески Микеланджело в Сикстинской капелле, почему Михаил Врубель постоянно писал демонов, какой из русских портретов имел дурную славу во времена Пушкина, что зашифровал в своих интерьерах Ян Ван Эйк, с кого писал Леонардо да Винчи Иисуса и Иуду в своей ”Тайной вечере”, почему нельзя пугать детей спичками, так ли гениален черный квадрат Малевича и как понимать сюрреалистические работы Сальвадора Дали. Можно ли спрятать в изображении парижского кафе библейских персонажей, какое символическое значение имеет цифра три в живописи и существовали ли инопланетяне в Тоскане?

Лектор: венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом эксперт аукционного дома Sotheby's, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта "Лекции об искусстве в венских музеях" и арт-путешествий в Италию.

Лекция проводится 14 декабря на русском языке в конференц-зале Нарвского колледжа Тартуского университета по адресу Ратушная площадь, 2.