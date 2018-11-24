В Нарве пройдет конференция "Digital Youth 2018. Будущее уже сейчас”

Идея конференции базируется на распространенном мнении, что современная молодежь находится всегда онлайн, будучи с головой погружена в гаджеты. Зачастую это видят как проблему, поскольку нет достоверных данных, каким образом это может сказаться на будущем молодежи. ”Многие беспокоятся, что электронная жизнь может мешать жизни реальной, однако мы мало слышим, что об этом думает сама молодежь, и как они сами видят эту ситуацию. Организуя конференцию, мы как раз хотели бы предоставить слово самой молодежи”, —сказала одна из организаторов конференции Мария Журавлева.

Идеи, высказанные молодёжью в Нарве, а также предложенные молодежью решения имеют существенное значение с точки зрения перспектив на будущее, поскольку являются одновременно отправной точкой для того, чтобы помочь обучению работников с молодежью в Нарвском колледже Тартуского университета. Кроме того, благодаря Совету министров Северных стран представительству в Эстонии, эти решения выйдут на международный уровень.