24.11.2018, 09:01

В Нарве пройдет конференция "Digital Youth 2018. Будущее уже сейчас”


rus.delfi.ee
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В Нарве пройдет конференция "Digital Youth 2018. Будущее уже сейчас”
Foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

29 и 30 ноября в Нарвском колледже Тартуского университета состоится международная конференция ”Digital Youth 2018. Будущее уже сейчас”, в рамках которой молодежь из Эстонии и Северных стран вместе с экспертами сферы по работе с молодежью смогут высказать свои мнения и предложить решения проблемам в разных областях цифрового мира.

Идея конференции базируется на распространенном мнении, что современная молодежь находится всегда онлайн, будучи с головой погружена в гаджеты. Зачастую это видят как проблему, поскольку нет достоверных данных, каким образом это может сказаться на будущем молодежи. ”Многие беспокоятся, что электронная жизнь может мешать жизни реальной, однако мы мало слышим, что об этом думает сама молодежь, и как они сами видят эту ситуацию. Организуя конференцию, мы как раз хотели бы предоставить слово самой молодежи”, —сказала одна из организаторов конференции Мария Журавлева.

Идеи, высказанные молодёжью в Нарве, а также предложенные молодежью решения имеют существенное значение с точки зрения перспектив на будущее, поскольку являются одновременно отправной точкой для того, чтобы помочь обучению работников с молодежью в Нарвском колледже Тартуского университета. Кроме того, благодаря Совету министров Северных стран представительству в Эстонии, эти решения выйдут на международный уровень.

Двухдневную конференцию откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, а в достижении новых целей молодежи помогут такие признанные на международной арене специалисты, как финский программист, детский писатель и иллюстратор Линда Лиукас, которую журнал Forbes включил в список 50 наиболее влиятельных женщин Европы в сфере технологий, а также Хейни Карппинен, исполнительный директор финского предприятия Mehackit Atelier, действующего в сфере образовательных технологий.

Вести мастер-классы будут разные эксперты, среди которых, например, революционный Youtube-блогер и предприниматель Виктория Виллиг, заместитель руководителя отдела э-услуг министерства образования и науки Кристель Рилло, координатор Центра ресурсов информации и участия молодежи SALTO, бывший преподаватель по работе с молодежью в Университете Виктория Австралия, Мартти Мартинсон.

Второй день конференции откроет генеральный секретарь Совета министров Северных стран Дагфинн Хёйбротен.

Конференция будет проходить по инициативе Нарвского колледжа Тартуского университета и эстонского представительства Совета министров Северных стран в сотрудничестве с Эстонским центром работы с молодежью и Финским институтом в Эстонии. Рабочий язык конференции — английский.

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