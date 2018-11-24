В Нарве пройдет конференция "Digital Youth 2018. Будущее уже сейчас”

Двухдневную конференцию откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, а в достижении новых целей молодежи помогут такие признанные на международной арене специалисты, как финский программист, детский писатель и иллюстратор Линда Лиукас, которую журнал Forbes включил в список 50 наиболее влиятельных женщин Европы в сфере технологий, а также Хейни Карппинен, исполнительный директор финского предприятия Mehackit Atelier, действующего в сфере образовательных технологий.
Вести мастер-классы будут разные эксперты, среди которых, например, революционный Youtube-блогер и предприниматель Виктория Виллиг, заместитель руководителя отдела э-услуг министерства образования и науки Кристель Рилло, координатор Центра ресурсов информации и участия молодежи SALTO, бывший преподаватель по работе с молодежью в Университете Виктория Австралия, Мартти Мартинсон.
Второй день конференции откроет генеральный секретарь Совета министров Северных стран Дагфинн Хёйбротен.
Конференция будет проходить по инициативе Нарвского колледжа Тартуского университета и эстонского представительства Совета министров Северных стран в сотрудничестве с Эстонским центром работы с молодежью и Финским институтом в Эстонии. Рабочий язык конференции — английский.