27.11.2018, 17:25

В Нарве приостановили строительство сети велосипедных дорожек из-за погодных условий. В снег укладывать асфальт не будут

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rus.delfi.ee
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Вчера жители Нарвы стали свидетелями того, как рабочие укладывали в Нарве асфальт прямо на снег. Сегодня Нарвская горуправа сообщила, что работы по асфальтированию в рамках проекта ”Строительство сети пешеходных и велосипедных дорог в нарвском городском регионе, I этап” приостановлены в связи с погодными условиями.

”Для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период, строитель произведёт асфальтирование тех участков дорог, на которых опускается бордюрный камень. Весной 2019го года, строитель и город Нарва произведут осмотр данных участков и при необходимости поврежденные участки будут переделаны за счет строителя”, — проинворчировал Департамент Развития и Экономики города Нарва

”Дополнительно будет произведен осмотр всех участков, которые охвачены проектом пешеходных и велосипедных дорожек и при необходимости применят временные решения для обеспечения безопасности дорожного движения, как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств”.

Департамент просит всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки.

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