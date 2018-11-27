27.11.2018, 17:25
В Нарве приостановили строительство сети велосипедных дорожек из-за погодных условий. В снег укладывать асфальт не будут
Вчера жители Нарвы стали свидетелями того, как рабочие укладывали в Нарве асфальт прямо на снег. Сегодня Нарвская горуправа сообщила, что работы по асфальтированию в рамках проекта ”Строительство сети пешеходных и велосипедных дорог в нарвском городском регионе, I этап” приостановлены в связи с погодными условиями.
”Для обеспечения безопасности дорожного движения в зимний период, строитель произведёт асфальтирование тех участков дорог, на которых опускается бордюрный камень. Весной 2019го года, строитель и город Нарва произведут осмотр данных участков и при необходимости поврежденные участки будут переделаны за счет строителя”, — проинворчировал Департамент Развития и Экономики города Нарва
”Дополнительно будет произведен осмотр всех участков, которые охвачены проектом пешеходных и велосипедных дорожек и при необходимости применят временные решения для обеспечения безопасности дорожного движения, как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств”.
Департамент просит всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать временные дорожные знаки.