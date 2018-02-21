В Нарве появился еще один привлекательный для туристов и горожан элемент городской архитектуры

Кому-то при этом вспомнится знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Но нет — идея привезена из Венгрии, говорят авторы проекта. А воплощение она получила уже свое собственное, пишет prospekt.ee.

Вчера, 20 февраля, композицию ”НАРВА” привезли на Ратушную площадь и там ее установили. А сегодня ее увидит множество нарвитян и гостей города, которые прибудут на праздник в Нарвском колледже ТУ, где пройдет церемония награждения в честь Дня рождения Эстонской Республики, которую проведет президент Керсти Кальюлайд. Работой по установке руководили инициаторы проекта — предприниматель Александр Брокк и депутат Нарвского горсобрания Владимир Бутузов.

Напомним, что в таком же партнерстве пару лет назад им удалось осуществить еще одну весьма примечательную идею — установить памятник Паулю Кересу в сквере на ул. Пушкина. В этот раз, как гласит табличка на памятном знаке, в проект с разной степенью участия ”вложились” восемь человек, все — достаточно известные в городе люди. На осуществление композиции, признается главный организатор и спонсор проекта Александр Брокк, потребовалось около года.

Потребность в таком памятном знаке, говорит г-н Брокк, он почувствовал после просмотра фотографий, сделанных Владимиром Бутузовым в Венгрии. Но если в венгерском городе эта буквенная композиция служит своего рода достопримечательностью, то в Нарве что-то подобное требуется еще и для ориентации на местности. — В свое время узнать о том, что скоро будет Нарва, можно было еще на ивангородской стороне — об этом извещала стелла.

Но с появлением в этом месте границы знак исчез. И в том, что ты находишься именно в Нарве, убедиться теперь не так-то просто: таких обозначений, тем более, эффектных, у нас, в общем-то, и нет.

Определиться с видом памятного знака помог конкурс, провести который партнеры по проекту предложили Нарвской художественной школе. На конкурс поступило 38 работ, в том числе и от иногородних участников. Четверо молодых художников были признаны победителями и получили денежные призы. За основу был взят один из рисунков, который затем был доработан и в конечном итоге и превратился в объемную композицию высотой в человеческий рост.

Надо сказать, что на этапе выполнения самой конструкции авторы проекта столкнулись с тем, что изделия из пластика таких размеров в Эстонии не делают, в итоге исполнителя нашли в Санкт-Петербурге.

Особенностью памятного знака ”НАРВА” является то, что он мобилен: его можно двигать, перемещать, поэтому он может стать частью оформления каких-то важных городских событий. Основным же местом расположения композиции будет Петровская площадь, точнее — постамент, где в свое время размещался памятник Ленину.