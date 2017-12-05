В Нарве построят второй со времен восстановления независимости многоквартирный дом

В постсоветское время в Нарве был построен всего один совершенно новый многоквартирный дом, в то время как в других крупнейших городах их появилось множество. Скоро в Нарве появится второй полностью новый дом.

Он будет построен на участке недвижимости, на котором ранее располагалась 7 школа, уже снесенная. Это, вероятно, одно из самых живописных мест в Нарве — практически с него открывается впечатляющий ”5-кроновый вид” на две крепости и реку.

После годами продолжавшихся многочисленных попыток продать участок недвижимости по адресу Раудсилла, 1, где раньше находилась 7 школа, летом 2016 года он нашел своего покупателя, которым стала тартуская фирма AS Vallikraavi Kinnisvara, пишет Põhjarannik.

Roman Vikulov, Delfi

В договоре о купле-продажи целью проекта указано строительство многоквартирного дома. Один из собственников ASi Vallikraavi Kinnisvara сказал изданию Põhjarannik, что в данный момент проводится подготовка детальной планировки, но это сложный процесс, требующий много времени. На данном месте планируется строительство элитного дома, относящегося к средней ценовой категории.

Roman Vikulov, Delfi

Ровно 10 лет назад в Нарве построили первый со времен восстановления независимости многоквартирный дом — на Краави, 7. Фирма AS Famar-Projekt реализовала тогда проект строительства 8-квартирного псевдостаринного жилого дома, который многие принимают за сохранившееся с довоенных времени и восстановленное строение.

По сути, это был первый с советских времен построенный ”с нуля” жилой дом в Нарве. Достроенные недоделанные в 90-е дома уже были.