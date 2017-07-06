В Нарве понизили цену на тепло

С 1 июля 2017 года предприятие Narva Soojusvõrk продает тепло конечному потребителю по цене 35,33 евро/МВтч (без налога с оборота), что означает уменьшение цены на тепло в сетевом регионе Нарвы на 0,29 eur/МВтч. Цена в сетевом регионе остается самой низкой в Эстонии, сообщает пресс-служба концерна Eesti Energia, в который входит Narva Soojusvõrk.

Благодаря более эффективному производству предприятие Enefit Energiatootmine получило во втором квартале этого года одобрение от Департамента конкуренции на снижение цены теплоэнергии для сетевого предприятия. Это послужило одним из поводов для перерасчета стоимости тепла для конечного потребителя.

По словам председателя правления Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, на снижение стоимости теплоэнергии также влияют и регулярно проводимые реновации теплотрасс.

”В прошлом году предприятие Narva Soojusvõrk инвестировало в реконструкцию теплосетей и строительство новых более 440 тысяч евро. Проведенная работа позволила снизить теплопотери, что позитивно влияет на цену тепловой энергии для конечных потребителей”, — отметил Павел Рушелюк.

Предприятие Narva Soojusvõrk занимается покупкой, распределением и продажей в Нарве тепловой энергии, произведенной на Балтийской электростанции и приобретенной у предприятия Enefit Energiatootmine. Предприятие обслуживает около 75 километров теплотрасс, из которых 32 километра (44 %) уже реновированы. Последнее изменение стоимости теплоэнергии произошло осенью 2016 года, когда уменьшение цены на тепло в сетевом регионе Нарвы составило порядка 4,4%.

Стоимость теплоэнергии в разных уголках Эстонии различается: от 35,33 евро/МВтч в сетевом регионе Нарвы до 85,91 евро/МВтч в сетевом регионе Мярья, в волости Тяхтвере Тартуского уезда.