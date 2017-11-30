30.11.2017, 18:15

В Нарве пограничники забрали у гражданина Украины угнанный в Австрии автомобиль

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водителя депортировали в РФ
rus.delfi.ee
EST
Eesti-Vene piir Narvas.
Eesti-Vene piir Narvas.Foto: Ave Tampere

В Нарве на пункте пропуска эстонские пограничники забрали у гражданина Украины автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, поскольку он был угнан в Австрии в 2013 году.

Самого водителя депортировали на территорию России, откуда он въехал в Эстонию, передает rus.err.ee.

Как сообщила Идаская префектура, 29 ноября из России в Эстонию въехал 39-летний гражданин Украины на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter. При проверке документов на пункте пропуска в Нарве было установлено, что документы поддельные, а автомобиль числится в угоне. Он был украден в 2013 году в Австрии.

Автомобиль пограничники конфисковали, а водителя оштрафовали и вернули на территорию России.

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