В Нарве планируют восстановить могилу Адольфа Гана и дать одной из улиц его имя

Адольф Ган был похоронен в 1914 году в фамильном склепе на кладбище прихода Иоанновской церкви в Сийвертси. Сейчас нарвитяне называют его ”старым немецким кладбищем”. Черная чугунная стела до сих пор хорошо видна с дороги.

Могила и надгробие сохранились сравнительно неплохо, рассказывает Александр Брокк, несмотря на то, что пережили две мировые войны и забвение в советское время. Александр Брокк: — Основание стелы сделано из удивительно крепкого бетона, который пережил столетие без особого для себя ущерба. В прошлом году мы уже провели некоторые изыскательные работы, расчистили подход к месту захоронения. Сейчас собираем информацию о том, как изначально выглядели могила, памятник на ней, ограда. Надеемся восстановить все детали и элементы как можно ближе к оригиналу. Художник по металлу Рашид Шамсутдинов уже получил заказ на создание образца чугунной ограды, хотя достоверных сведений о том, как она выглядела, нет. Владимир Бутузов обращался в Нарвский и ряд таллиннских музеев в поисках информации о том, как именно выглядела стела, но, к сожалению, в архивах не сохранились фотографии или чертежи памятника: в то время фотографировать могилы не было принято.

Партнеры даже отправили письма потомкам Гана в надежде, что у них найдутся изображения или описания, которые помогут восстановить изначальный вид захоронения. Александр Брокк надеется, что в обновленном виде могила бывшего градоначальника станет не только туристической достопримечательностью, но и очень важным для каждого горожанина местом. Он планирует сделать также удобный подъезд для машин и автобусов, рядом с могилой установить скамеечку.

Идея восстановить могилу и памятник уже нашла поддержку и у городских властей Нарвы. В бюджете 2019 года на проект выделено 9 тысяч евро, причем эти расходы, подчеркивает Владимир Бутузов, одобрили как депутаты правящей фракции, так и оппозиционеры.

Новая традиция

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин тоже ”за” идею восстановления памятника.

Максим Ильин:

- О намерении Александра Александровича Брокка по восстановлению памятника на могиле Гана я впервые услышал в частной с ним беседе осенью прошлого года. В канун рождественских праздников мы встретились вновь и обменялись и мнениями. Как мэр Нарва-Йыэсуу, считаю данную идею и план по её реализации важным для наших городов.

Восстановление монумента на могиле Адольфа Гана, а также приведение в порядок окружающей территории поспособствует ещё большему сближению наших городов и может послужить появлению новой традиции возложения цветов мэрами обоих городов на праздновании дня рождения как Нарвы, так и Нарва-Йыэсуу.

По словам Ильина, город Нарва-Йыэсуу, со своей стороны, подтверждает намерения принять участие в данном проекте, в том числе и финансово, поскольку память об Адольфе Гане для жителей курортного города важна не менее, чем для нарвитян.

- От себя лично хочу выразить глубокое уважение Александру Александровичу за те проекты и идеи, которые он реализует в Нарве, опираясь сугубо на собственные силы и возможности, доказывая на личном примере патриотизм и любовь к родному городу, — добавил Ильин.

”Пора начать заниматься кладбищами”

Руководитель ЦУ ”Нарвский музей” Иво Пости оценивает идею Брокка очень позитивно, полагая, что восстановление монумента на могиле Адольфа Гана должно стать первым, но очень важным шагом по приведению в порядок старых городских кладбищ.

Иво Пости:

- Во всех цивилизованных странах старые кладбища становятся парками, своеобразными музеями, если на них похоронены интересные люди из прошлого. Наши же старые кладбища сейчас больше напоминают лес. Очень важно при восстановлении сохранить историческую правду — тот вид, который был создан в 1914 году.

Сертифицированный гид-экс­кур­с­овод по Нарве Александр Опенко замечает:

- Основываясь на своей практике, могу сказать, что обычные туристы мало знакомы с личностью Гана и местом его погребения особо не интересуются. О могиле бывшего градоначальника больше спрашивают специалисты-краеведы из других городов: есть ли памятник, восстановлен ли он. Конечно, было бы интересно посещать место захоронения в ходе экскурсий как интереснейший исторический объект, посвященный одному из самых выдающихся нарвитян. Думаю, что можно было бы подготовить и отдельную экскурсию по монументам в окрестностях города.

Улица в честь бывшего мэра?

Возможно, популяризации личности Адольфа Гана могла бы послужить улица, названная в его честь, считает Брокк. Владимир Бутузов поддерживает эту идею и продвигает её среди своих коллег по городскому собранию.

Как известно, депутатам в ближайшее время предстоит решить вопрос о переименовании двух улиц — Даумана и Тиймана, чьи названия кажутся части общества неуместными.