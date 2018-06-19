В Нарве планируют установить памятник первому президенту ЭР Пятсу, но не на месте, где стоял Ленин

Заместитель председателя комиссии по культуре Нарвского горсобрания Владимир Бутузов сказал Delfi, что его давняя идея установки памятника первому президенту Эстонии Константину Пятсу получила поддержку премьер-министра Юри Ратаса во время его недавнего визита в Нарву и Бутузов надеется реализовать ее при участии государства до выборов в Рийгикогу. Мэр Нарвы Тармо Таммисте считает принципиально важным, чтобы создание памятника согласовывалось с родственниками Пятса.

”Я обсуждал идею установки памятника с Юри Ратасом, и он поддержал ее, — сказал Delfi Владимир Бутузов, надеющийся, что памятник появится в Нарве при содействии государства.

”Поэтому нам важно сделать все до выборов в Рийгикогу, которые состоятся в марте следующего года”, — отметил Бутузов.

По его собственному мнению, можно было бы сделать небольшой фонтан, у которого сидел бы Пятс с конституцией Эстонии в руках.

”Но я считаю, что нужно объявить конкурс идей среди гимназистов Нарвы. Молодежь очень креативна и может предложить какое-то особенно интересное решение”, — полагает депутат.

- Где должен стоять такой памятник по вашему мнению. Какие есть варианты?

- Например, в парке перед Нарвским замком или у торгового центра Fama, там есть хорошее открытое место, но этот вариант нужно согласовывать с собственником недвижимости.