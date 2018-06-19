19.06.2018, 12:24

В Нарве планируют установить памятник первому президенту ЭР Пятсу, но не на месте, где стоял Ленин

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 3
Konstantin Päts aastal 1938
Konstantin Päts aastal 1938Foto: Histrodamus

Заместитель председателя комиссии по культуре Нарвского горсобрания Владимир Бутузов сказал Delfi, что его давняя идея установки памятника первому президенту Эстонии Константину Пятсу получила поддержку премьер-министра Юри Ратаса во время его недавнего визита в Нарву и Бутузов надеется реализовать ее при участии государства до выборов в Рийгикогу. Мэр Нарвы Тармо Таммисте считает принципиально важным, чтобы создание памятника согласовывалось с родственниками Пятса.

”Я обсуждал идею установки памятника с Юри Ратасом, и он поддержал ее, — сказал Delfi Владимир Бутузов, надеющийся, что памятник появится в Нарве при содействии государства.

”Поэтому нам важно сделать все до выборов в Рийгикогу, которые состоятся в марте следующего года”, — отметил Бутузов.

По его собственному мнению, можно было бы сделать небольшой фонтан, у которого сидел бы Пятс с конституцией Эстонии в руках.

”Но я считаю, что нужно объявить конкурс идей среди гимназистов Нарвы. Молодежь очень креативна и может предложить какое-то особенно интересное решение”, — полагает депутат.

- Где должен стоять такой памятник по вашему мнению. Какие есть варианты?

- Например, в парке перед Нарвским замком или у торгового центра Fama, там есть хорошее открытое место, но этот вариант нужно согласовывать с собственником недвижимости.

- А почему бы его не поставить на том месте, где стоял до 90-х годов памятник Ленину, на Петровской площади, главной площади Нарвы, рядом с границей? Там же напрашивается какой-то монумент.

- Все-таки фигура Пятса не является настолько объединяющей, как, например, Кереса, и делать его основополагающим безусловным символом было бы не совсем правильно. В отношении некоторых моментов деятельности Пятса есть разные оценки, и его память, по-моему, лучше увековечить более скромным образом.

Мэр Нарвы Тармо Таммисте говорит, что в реализации идеи установки памятника Пятсу должны непременно участвовать и родственники первого президента.

”Насколько мне известно, несколько лет назад идея памятника в Нарве обсуждалась с внуком первого президента, и он был в принципе не против, но подчеркивал, что это не должен быть помпезный, пафосный памятник, например, с сидящим на коне Константином Пятсом”, — сообщил мэр Нарвы, не считающий, что первый президент — не обобщающая фигура.

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”Он же — почетный гражданин многих эстонских городов, его вклад в развитие эстонской государственности является общепризнанным”, — считает Таммисте, по мнению которого памятник может быть и очень скромным и символичным.

”Например, просто валун с табличкой”, — говорит мэр, подчеркивая, что мнение родственников Пятса нужно учитывать на всех этапах реализации проекта, если до нее дойдет.

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