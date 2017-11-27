В Нарве планируют прекратить выплачивать деньги фирмам за новые рабочие места

Городская управа Нарвы предлагает городскому собранию аннулировать его постановление о поддержке предпринимателей, создающих новые рабочие места, поскольку на сегодня существует аналогичная государственная программа, сообщает rus.err.ee.

За семь лет из бюджета города на поддержку предпринимателям было потрачено более 170 000 евро, а те, в свою очередь, создали 358 рабочих мест.

Постановление №9 было принято Нарвой в марте 2010 года, когда из-за экономического кризиса резко выросло число безработных. Нарвские власти решили стимулировать предпринимателей создавать новые рабочие места — возвращали бизнесменам часть уплаченного подоходного налога.

С 2010 года и по сей день помощь получили четыре компании. Из городского бюджета было выплачено более 170 000 евро. Создано 358 новых рабочих мест.

Городская и государственная программы фактически дублируют друг друга, поэтому поддержка предпринимателей в городе, таким образом, будет чрезмерной, считают в Нарвской горуправе.