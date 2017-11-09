В Нарве отстранили от должности судью, которая оскорбила женщину, разводившуюся с мусульманином

Дисциплинарная коллегия Госсуда позавчера решила отстранить от должности судью из Нарвы Пилле Авер, которая оскорбила обратившуюся в суд для расторжения брака женщину. Авер признала, что унижала и нападала на женщину, которая была замужем за мусульманином, однако вины за собой не увидела.

На заседании 21 июля Авер спросила у женщины, была ли она "в здравом уме, когда выходила замуж за мусульманина?". Также из ее уст прозвучали вопросы "Почему вы разводитесь, какой-нибудь мужичонка ждет нового брака?" и "Вы не заслуживаете никакого уважения!"

Председатель Вируского уездного суда Астрид Аси сказала Delfi, что в данных в ходе дисциплинарного производства объяснениях судья Авер призналась в поступке, но не увидела за собой вины. У Авер нет действующих дисциплинарных наказаний, но относительно невежливого поведения судьи поступали жалобы от ее коллег.

Судья может продолжать работу до вступления решения в силу, то есть в течение 30 дней.

Руководитель отдела коммуникаций Госсуда Мерье Тальвик сказала Delfi, что дисциплинарная коллегия 7 ноября решила отстранить судью Нарвского дома суда Пилле Авер от должности. Судью упрекают в том, что она обращалась на заседании с обратившейся в суд гражданкой пренебрежительно и выполняла свои должностные задачи несоответственно.

"Коллегия решила, что судья не была в суде беспристрастной и справедливой, делала на заседании нецелесообразные и не относящиеся к делу замечания, раздражалась, злилась и повышала голос, чем ясно выражала свое пренебрежительное отношение к истцу".

Решение Дисциплинарной коллегии отправлено председателю Вируского уездного суда, в сфере ответственности которого возможное перераспределение рабочих задач судьи.

О решении в тот же день сообщили участникам производства, и его можно обжаловать в течение 30 дней . Пилле Авер сказала Delfi, что обдумывает обжалование решения. "Поскольку речь идет о подлежащем обжалованию решении, обжалование которого я обдумываю, я не могу больше ничего комментировать до вступления решения в силу".

То, что речь идет об исключительном решении, показывает тот факт, что в восстановившей независимость Эстонии до сих пор были отстранены всего трое судей, Авер — четвертая. В 1994 году отстранили находившуюся на рабочем месте после работы в состоянии тяжелого алкогольного опьянения судью Таллиннского административного суда Тийу Педак, в 2001 году — выполнявшего работу в стоянии алкогольного опьянения председателя Нарвского городского суда Ивана Кульпера, и в 2011 году — судью из Пярну Айвара Коппеля, который не совершил необходимые процессуальные действия.