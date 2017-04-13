В Нарве отпразднуют День ветеранов Сил обороны Эстонии

Финские бронетранспортеры Pasi XA–180, один из которых 22 апреля будут демонстрировать в Нарве, участвовали в миссии Сил обороны Эстонии в Афганистане, а также, например, в Центральноафриканской Республике.

Нарвский праздник по случаю Дня ветеранов будет проходить в торговом центре Fama и рядом с ним.

Торжества начнутся в 11:00 и продлятся до 15:00. Нарвитян приглашают на выступление армейской музыкальной группы, предлагают возможность встретиться с заместителем командующего Силами обороны Эстонии бригадным генералом Индреком Сирелем, а также пообщаться с ветеранами международных военных миссий.

”А для самых маленьких жителей Нарвы перед зданием торгового центра Fama будут располагаться бронетранспортер Pasi XA–180EST и военный Mercedes-Benz 250GD. Каждый желающий сможет ознакомиться и сфотографироваться с техникой, — сообщают организаторы празднования Дня ветеранов в Нарве. — День ветеранов в Эстонии является данью благодарности всем мужчинам и женщинам, кто вдали от дома, участвуя в военных операциях, внесли свой вклад в укрепление безопасности Эстонии и международного доверия. Имея поддержку своих семей и близких, наши ветераны стояли за Эстонию, защищая наши единые ценности, и своим вкладом заслуживают благодарность и поддержку всего общества”.

На сегодняшний день около 2800 эстоноземельцев имеют опыт участия в международных миссиях Сил обороны.

День ветеранов миссий Сил обороны Эстонии в горячих точках планеты был учрежден в 2013 году, то есть он будет отмечаться уже в пятый раз.

Точная дата эстонского Дня ветеранов — 23 апреля, когда пройдут центральные тематические мероприятия, в частности уже традиционный концерт Veteranirock на площади Вабадузе в Таллинне. На этот раз там будут выступать Хор европейских солдат армии США, эстонская рок-группа Ziggy Wild, украинская певица Руслана, а также музыканты из эстонского военного оркестра.