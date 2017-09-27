В Нарве отметят Всемирный день сердца рядом мероприятий для всей семьи

SA Narva Linna Arendus приглашает всех жителей города вместе отметить Всемирный день сердца. Главная задача мероприятия — профилактика сердечнососудистых заболеваний.

1 октября в рамках Дня сердца в Нарве пройдет спортивное ориентирование для всей семьи, сообщается в пресс-релизе.

Старт на Ореховой горке с 11:00 до 12:00. На месте будет проходить регистрация и выдача материалов для ориентирования: карта и легенда трассы.

Участникам предлагается на выбор несколько маршрутов по улицам города для ориентирования. Спортивная трасса — 7 км для взрослых и 5 км для детей и семей.

Финиш состоится на Липовой ямке в 14:00 в пляжном здании. А в 14:15 среди всех участников состоится награждение и розыгрыш призов. Также в пляжном здании будет хорошая возможность пройти контроль здоровья от нашего партнера Benu Apteek (измерение сахара и давления бесплатно, рапорт о состоянии здоровья сердца — 3 евро).

Также нарвский художник Ира Ра вместе с гостями праздника нарисуют огромное сердце, которое будет состоять из маленьких сердечек. По замыслу художника большое сердце города состоит из маленьких сердечек его жителей.

Narva Linna Pereklubi ”Surja” проведёт мастер-классы по прикладному искусству для детей и взрослых.