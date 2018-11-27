В Нарве отметят Всемирный день борьбы со СПИДом

Эта дата служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ и СПИДа. В дополнение к международному девизу этого дня представители клиники, обращаясь к жителям Нарвы, от себя добавляют ещё один призыв: ”Выполни обещание остановить эпидемию ВИЧ. Защити себя!”, поскольку борьба с ВИЧ начинается с заботы о собственной безопасности, в первую очередь, с заботы о своем здоровье.

Развивая эту идею, сотрудники клиники ”Линда” пригласили к участию в мероприятии Сенсея Киокушин Каратэ Шамиля Гусейнова, который проведет мастер-класс и показательные выступления своей команды.

А чтобы и маленькие гости мероприятия не скучали во время этих выступлений, специально для них предусмотрена анимационная программа ”Свинка Пеппа приглашает”.

Мероприятие состоится в игровом зале Нарвского спортивного центра по адресу: ул. Раквере, 22D. Начало в 12.00.

Во время мероприятия все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.