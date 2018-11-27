В Нарве отметят Всемирный день борьбы со СПИДом
В предстоящую субботу, 1 декабря, во всём мире отметят День борьбы со СПИДом. Нарвская клиника ”Линда” (Linda Kliinik) в очередной раз проведёт мероприятие, приуроченное к этому дню.
В предстоящую субботу, 1 декабря, во всём мире отметят День борьбы со СПИДом. Нарвская клиника ”Линда” (Linda Kliinik) в очередной раз проведёт мероприятие, приуроченное к этому дню.
Эта дата служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ и СПИДа. В дополнение к международному девизу этого дня представители клиники, обращаясь к жителям Нарвы, от себя добавляют ещё один призыв: ”Выполни обещание остановить эпидемию ВИЧ. Защити себя!”, поскольку борьба с ВИЧ начинается с заботы о собственной безопасности, в первую очередь, с заботы о своем здоровье.
Развивая эту идею, сотрудники клиники ”Линда” пригласили к участию в мероприятии Сенсея Киокушин Каратэ Шамиля Гусейнова, который проведет мастер-класс и показательные выступления своей команды.
А чтобы и маленькие гости мероприятия не скучали во время этих выступлений, специально для них предусмотрена анимационная программа ”Свинка Пеппа приглашает”.
Мероприятие состоится в игровом зале Нарвского спортивного центра по адресу: ул. Раквере, 22D. Начало в 12.00.
Во время мероприятия все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.
Клиника ”Линда” — медицинское учреждение, расположенное в Нарве. Клиника ”Линда” предлагает бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, презервативы, медицинскую помощь, лечение и психологическую поддержку в дружеской атмосфере. Лекарства от ВИЧ (антиретровирусные препараты) предоставляются клинике государством, тогда как остальные услуги оказываются при финансовой поддержке фонда AIDS Healthcare Foundation, который работает в 41 стране и помогает более чем миллиону человек во всем мире. В настоящее время порядка 500 человек, живущих с ВИЧ, получают услуги в клинике.
Www.fitek.ee müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.12.2018
Strateegiajuht, riskihindamise nõunik ja analüütik
MAAELUMINISTEERIUM
Tähtaeg: 12.12.2018
Ebs advisory services projektijuht
EBS EDUCATION OÜ
Tähtaeg: 30.11.2018
Üld- ja onkouroloogiakeskuse juhataja
PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA
Tähtaeg: 12.12.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.