В Нарве открывается новый и новаторский театральный центр Vaba Lava Narva

”Празднование 100-го дня рождения Эстонской Республики привело в Ида-Вирумаа массу фестивалей, выставок и театральных постановок высшего уровня”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. ”Открытие Vaba Lava Narva является долгожданным и важным событием как для Нарвы, так и для всей эстонской сферы культуры. Мы надеемся, что новаторский театральный центр станет живым центральным пунктом местной культурной жизни, который пригласит принять участие в увлекательных мероприятиях людей со всего мира”, — добавил Рохумаа.

По словам исполнительного директора и члена правления Vaba Lava Кристийны Рейдольв, новый театральный центр откроется программой недели театральных искусств. ”Международная и разносторонняя программа очень интенсивна, она за одну неделю покажет, каким образом можно использовать новое здание театра и какие эмоции можно ожидать в Нарве в дальнейшем”.

В театральном зале Vaba Lava Narva, который создается в юбилейном году, будет зал типа black-box на 216 сидячих мест (371 квадратный метр) со вспомогательными помещениями и офисом, а также студийный зал на 70 мест, который можно использовать в качестве зала для репетиций Vaba Lava, а также для телетрансляций ERR. К центру будут также относиться малый зал на 50 мест (82 квадратных метра), а также зона кафе и галереи.