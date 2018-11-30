30.11.2018, 09:45

В Нарве открывается новый и новаторский театральный центр Vaba Lava Narva


rus.delfi.ee
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Vaba Lava Narva teatrikeskus
Vaba Lava Narva teatrikeskusFoto: Rauno Volmar

Завтра, 1 декабря, в Нарве открывается театральный центр Vaba Lava Narva, который начнет свою работу с программы международной недели сценических искусств. Новый театральный центр посвящен 100-й годовщине Эстонской Республики, говорится в пресс-релизе.

”Празднование 100-го дня рождения Эстонской Республики привело в Ида-Вирумаа массу фестивалей, выставок и театральных постановок высшего уровня”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. ”Открытие Vaba Lava Narva является долгожданным и важным событием как для Нарвы, так и для всей эстонской сферы культуры. Мы надеемся, что новаторский театральный центр станет живым центральным пунктом местной культурной жизни, который пригласит принять участие в увлекательных мероприятиях людей со всего мира”, — добавил Рохумаа.

По словам исполнительного директора и члена правления Vaba Lava Кристийны Рейдольв, новый театральный центр откроется программой недели театральных искусств. ”Международная и разносторонняя программа очень интенсивна, она за одну неделю покажет, каким образом можно использовать новое здание театра и какие эмоции можно ожидать в Нарве в дальнейшем”.

В театральном зале Vaba Lava Narva, который создается в юбилейном году, будет зал типа black-box на 216 сидячих мест (371 квадратный метр) со вспомогательными помещениями и офисом, а также студийный зал на 70 мест, который можно использовать в качестве зала для репетиций Vaba Lava, а также для телетрансляций ERR. К центру будут также относиться малый зал на 50 мест (82 квадратных метра), а также зона кафе и галереи.

У Vaba Lava есть здания и в Таллинне, и в Нарве. В Таллинне осуществляется общее и стратегическое управление зданиями театра Vaba Lava, а также ведется вспомогательная деятельность. Кроме этого у обоих зданий имеются местные команды, которые занимаются повседневным администрированием и работой дома театра.

Театральный центр откроется с недели сценических искусств, которая будет длиться с 1 по 11 декабря. Неделю откроет новая постановка некоммерческого объединения R.A.A.A.M ”ТРАНЗИТ. Остановите музыку.” Из Финляндии прибудет Race Horse Company и организует для детей цирковые мастер-классы, показав им современный цирк, Королевский драматический театр Швеции представит визуально-экспериментальную постановку ”Гедда Габлер”, Литовский государственный драматический театр три раза исполнит захватывающую постановку документального театра ”Зеленый луг”. Помимо увлекательной театральной программы в течение недели можно будет послушать хорошие концерты, посмотреть кино мирового уровня, а также принять участие в публичных дискуссиях и семинарах. 3 декабря в студийном зале Vaba Lava Narva в рамках программы ЭР100 состоится лекция Игоря Копытина ”О сложной роли города Нарва в Эстонской освободительной войне”, а 5 декабря пройдет семинар о международном сотрудничестве в сфере культуры. Полная программа недели сценических искусств: https://narva.vabalava.ee

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Строительство открывающегося в юбилейный год театрального центра Vaba Lava Narva поддерживает Министерство культуры, а покупку театральной техники — EAS. Неделя сценических искусств родилась в сотрудничестве целевого капитала сценического искусства Капитала культуры, целевого капитала звукового искусства Капитала культуры, экспертной группы Капитала культуры в Ида-Вирумаа, организационной команды ЭР100, Фонда интеграции, Шведского института, Шведского посольства, Финского института, Института Гете и посольства Германии.

В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о юбилейных мероприятиях: www.EV100.ee

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