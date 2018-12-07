В Нарве открыли новую спортивную площадку

На площадке можно играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Уложили специальное ударопоглощающее покрытия, установили новое баскетбольные кольца и ворота, установили деревянное ограждение, сообщает Нарвская горуправа.

Строительство заняло больше времени, чем предполагалось. В бюджете было заложено недостаточно денег на реализацию проекта, поэтому Департамент городского хозяйства был вынужден ходатайствовать о выделении недостающих средств из дополнительного бюджета. Также при раскопке котлована строители обнаружили бетонные конструкции, которые пришлось ломать, что также заняло время.

На строительные работы самоуправление Нарвы выделило из городского бюджета 64 089 евро (без НСО). Главным подрядчиком выступила фирма KIVIPARTNER OÜ. Надзор осуществляла фирма Lindvill OÜ.