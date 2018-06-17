17.06.2018, 19:26

В Нарве открыли новую спортивную площадку за 105 тысяч евро

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rus.delfi.ee
EST
В Нарве открыли новую спортивную площадку за 105 тысяч евро
Foto: Narva Linnavalitsus

Состоялось официальное открытие многофункциональной спортивной площадки рядом со спортивной школой ”Энергия”.

Комплекс включает в себя баскетбольную и волейбольную площадку, а также площадку для мини-футбола. Здесь уложили четырехслойное травмобезопасное покрытие, установили новое освещение, баскетбольные кольца и ворота.

Спортивная площадка будет открыта для всех желающих с 8.00 до 22.00, за исключением того времени, когда на площадке будет организован тренировочный процесс секций волейбола и баскетбола спортивных школ "Энергия" и "Паэмурру" (график тренировок скоро появится. на площадке). Ответственной за объект будет школа "Энергия".

На строительные работы самоуправление Нарвы выделило из городского бюджета 105 тыс. евро (+ НСО). Главным подрядчиком выступила фирма Eesti ESM .

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