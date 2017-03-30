В Нарве откроют колледж Академии внутренней безопасности, полный перенос академии отменяется

На сегодняшнем заседании кабинета правительства решили, что в Нарве откроют Колледж академии внутренней безопасности. Одновременно сегодняшний шаг означает, что нынешние учебные комплексы в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе сохранятся.

Решение исходит как из интересов академии, так и из нуждИда-Вирумаа и его жителей, будучи полезным для обеих сторон. Цель правительства — довести до конца проект развития Академии внутренней безопасности в Нарве в 2019 году, сообщило правительство.

В будущем можно будет направлять на практику в Ида-Вирумаа до 400 кадетов в год. Новый колледж станет уникальным в Эстонии, потому что он объединит практику и кадетов всех специальностей внутренней безопасности. Места для проживания создадут примерно для 160 человек, в том числе для находящихя на обучении кадетов, служащих быстрого реагирования и пограничников.