В Нарве осуждены две женщины за сутенерство

В ходе согласительного производства суд приговорил Викторию к лишению свободы на 4 месяца. Поскольку Вируский уездный суд летом прошлого года осудил Викторию за наркопреступление и назначил ей условное наказание, то теперь к новому наказанию добавили предыдущее и срок заключения составил 1 год 5 месяцев. Однако и это наказание не будет обращено к исполнению, если она в течение полуторагодового испытательного срока не совершит новое умышленное преступление. В тот же день в Нарвском доме суда Вируского уездного суда осудили еще одну сводницу. В соответствии с обвинением, Каролина (25) в ноябре 2016 года в Нарве пригласила одну проститутку в машину и познакомила ее с клиентом с целью оказания ему в дальнейшем сексуальных услуг. Этот клиент позднее несколько раз встречался с той же проституткой и платил ей за услуги. Каролина за посредничество получила 25 евро.

В январе 2017 года Каролина свела того же клиента с той же проституткой, передав ему новый номер телефона женщины и получив за это 25 евро.

В Эстонии проституция хоть и не запрещена, однако запрещено сводничество, и в случае признания виновными Пенитенциарный кодекс позволяет наказывать за него штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.