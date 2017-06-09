В Нарве осудили 9 контрабандистов, переправлявших через границу сигареты, алкоголь и вьетнамцев

Вируский уездный суд вынес 8 июня приговоры девяти мужчинам, причастным к контрабанде сигарет, алкоголя и нелегалов в автомобилях, поездах и под водой реки Наровы, передает rus.err.ee.

Преступное сообщество под руководством нарвитянина Игоря Алейникова действовало с 2006 по 2016 год и погорело на переправке нелегалов из Вьетнама через границу.

В ночь с 11 на 12 апреля на 226-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Рапласком уезде спецназ эстонской полиции — K-Komando — задержал автомобиль Ford Mondeo. Из багажника легкового автомобиля полицейские достали четырех человек, всего в машине было 11 нелегалов из Вьетнама.

Нелегалов должны были переправить в Польшу. Их ждал трейлер, доверху забитый дровами, в котором был оборудован схрон.