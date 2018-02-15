В Нарве начинаются работы по реконструкции парка у бывшего ДК имени Герасимова

В бюджете 2018 года на первый этап реконструкции парка ДК Герасимова было заложено 354 202 евро, и на эти деньги аланируется выполнить работы по реновации старой части парка: обновить дорожки, подпорную стенку, заменить городскую мебель, установить игровые элементы на детской площадке, а также выполнить работы, связанные с зелёными насаждениями в этой части парка, сообщает нарвский Департамент городского хозяйства.

Конкурс на проектные работы выиграла фирма OÜ Zoroaster. Договор был заключён 18 декабря 2017 года, а в настоящее время идёт проектирование.

Работы по реновации старой части парка будут выполнены на основании проекта, который должен быть готов к апрелю 2018 года. Конкурс на проведение строительных работ будет объявлен после согласования проекта и получения разрешения на строительство.

Работы, связанные с зелёными насаждениями начнутся уже 19 февраля, при условии, что температура воздуха будет не ниже 10 градусов мороза, и закончатся до периода начала гнездования птиц, то есть не позднее 15 апреля. Конкурс на проведение работ выиграла фирма OK Acer OÜ, договор с которой будет заключён 16 февраля.

В 2015 году было проведено дендрологическое исследование зелёных насаждений в старой части парка и аллей вдоль улиц Герасимова и Йоала. Работа была выполнена арбористом-консультантом, заместителем председателя Эстонского союза арбористов Сулевом Ярве.

По результатам исследования часть деревьев признаны опасными, поэтому в ходе работ они будут удалены, а остающиеся деревья обрежут.

”Просим с пониманием отнестись к производству этих необходимых работ”, — призывает Департамент городского хозяйства.