В Нарве начинаются работы по реконструкции парка у бывшего ДК Герасимова

Планируется выполнить работы по реновации старой части парка (ул.Йоала 8с): обновить дорожки, подпорную стенку, лестницы, установить пандусы, очистить и реконструировать площадку, на которой раньше находился фонтан. Работы, связанные с зелёными насаждениями уже были выполнены весной 2018 года.

Конкурс на проектные работы выиграла фирма OÜ Zoroaster, договор был заключён 18 декабря 2017 года.

Строительный надзор на объекте будет осуществляться фирмой TADF Ehitus OÜ.

В бюджете 2018 года на первый этап реконструкции парка ДК Герасимова было заложено 354 202 евро. На 2019 год в бюджете предусмотрено продолжение работ первого этапа реконструкции, а также будет заказана вторая часть работ.