В Нарве началась подготовка к празднованию Дня европейского сотрудничества

9 марта в зале Нарвской горуправы состоялась первая рабочая встреча между секретариатом программы ”Эстония-Россия” и нарвскими властями с целью обсуждения идей и составления совместной программы празднования Дня Европейского сотрудничества в Нарве, пишет "Виру Проспект".

Со стороны программы ”Эстония — Россия” в Нарвской городской управе были руководитель секретариата Унда Озолина и консультант по программе и коммуникациям Лиане Розенблат. Со стороны Нарвы присутствовали: мэр Нарвы Тармо Таммисте, председатель Горсобрания Александр Ефимов, директор Департамента городского развития и экономики Георгий Игнатов, главный специалист Департамента городского развития и экономики Наталия Орава, заместитель заведующего по культуре и спорту Дмитрий Вергун и директор Нарвского клуба юных моряков Вадим Тренин.

Главные мероприятия Дня европейского сотрудничества в Нарве запланированы на 22-23 сентября. Для того, чтобы подчеркнуть важность и роль приграничного сотрудничества планируется провести дискуссии о самых разных проблемах и возможностях, которые нам дают границы с участием молодежи из приграничных регионов. Все желающие могут принять участие в фотоохоте на заданные темы. В рамках Дня Европейского сотрудничества в Нарве будет проходить традиционная Нарвская регата, в которой Программа ”Эстония — Россия” примет участие.

Кроме того, 22 сентября в Нарве пройдет одно из самых ярких мероприятий года нашего города — принятие титула Осенней столицы Эстонии. Программа также планирует присоединиться к празднику.

День Европейского Сотрудничества это празднование достижений Европейских регионов и стран, сотрудничающих по разные стороны границ. Праздник отмечают в последние дни сентября во всей Европе и за ее пределами: проводят совместные мероприятия, акции на приграничных территориях и распространяют информацию о своих мероприятиях по всей Европе.