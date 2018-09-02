В Нарве можно будет увидеть торжественную церемонию приветствия президентом новых послов



Новых назначенных в Эстонию послов приветствуют в рамках красивой церемонии приема с почетным караулом Караульного батальона и оркестром Сил обороны.

В Нарве свои верительные грамоты передадут президенту Кальюлайд четыре новых посла: чрезвычайный и полномочный посол Ирландии Фрэнсис Кирнан, чрезвычайный и полномочный посол Норвегии Сесиль Анетте Виллох, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии Тимо Кантола, чрезвычайный и полномочный посол Швеции Микаэл Эрикссон.

Церемония начнется в 11:00 и продлится до 15:00.