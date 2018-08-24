24.08.2018, 13:52

В Нарве из-за неприятного запаха закрыли спортивный центр, 300 клиентов не могут тренироваться

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rus.delfi.ee
EST
В Нарве из-за неприятного запаха закрыли спортивный центр, 300 клиентов не могут тренироваться
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В Нарве в пятницу, 24 августа, на неопределенный период приостановил свою работу местный спортивный центр, расположенный на улице Раквере.

Всего в центре в летнее время занимаются около 300 клиентов — как профессиональные спортсмены, так и любители, пишет rus.err.ee.

"Сейчас в спортивном центре проходят кровельные работы. Строители используют в том числе горелку, из-за которой появился неприятный запах. Он распространяется в том числе и в помещения. Поскольку не всем клиентам это нравится, то мы, проконсультировавшись с чиновниками, временно приостановили работу спортцентра. К нам приходили и представители Департамента здоровья. Сейчас ждем результаты экспертизы. Если она покажет, что все в норме, то центр снова можно будет открыть", — сказал корреспонденту портала rus.err.ee директор спортивного учреждения Андрей Шилин.

"Теоретически результаты экспертизы могут поступить уже сегодня, но, скорее всего, это произойдет на следующей неделе", — отметил он.

Из-за закрытия спортивного центра в Нарве не состоится и назначенный на вечер пятницы товарищеский матч между футзальными командами "Нарва Юнайтед" и "Космос" (Таллинн).

"В настоящее время на 90% уверен, что наша игра в 19:30 пройдет в Силламяэ. Сейчас жду официального подтверждения", — сказал rus.err.ee руководитель и тренер "Нарва Юнайтед" Александр Дмитриев.

Tallinn Hockey weekend
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