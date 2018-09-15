В Нарве из Центристской партии вышло 105 человек, будут переизбирать правление округа

Съезд Центристской партии состоится 13 октября этого года в Пярну, кандидатов на пост лидера партии и претендентов в члены правления можно выдвигать до 15 сентября.

Нарва — единственный округ партии, который не представил еще своих кандидатов в правление партии, которое будут выбирать в октябре. Не получилось это сделать, потому что после массового исхода нарвитян из рядов Центристской партии в правлении округа осталось всего четыре человека.

Как сказала rus.err.ee руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, центральное правление партии дало нарвскому округу отсрочку. "Конференцию проведем 26 сентября, на которой выберем новое правление и обсудим ситуацию с выходом людей из партии".