В Нарве и вокруг города пройдет 21-й ”Десант Утрия”

В нынешней игре примнимают участие 30 команд. Больше всегго команд традиционно выставила Таллиннская дружина Kaitseliit, две команды из сотни Нымме, по одной команде из сотен Тоомпеа и Калева, сотни Пыхья и женская команда Морского дивизиона. Три команды выставил Скаутский батальон, по две команды выставили дружины Kaitseliit Пярнумаа, Рапламаа, Сакала, Йыгева, Ярва, Алутагузе, а также Военная школа Высшего Объединенного учебного подразделения Вооруженных Сил и Армия Королевства Нидерланды. Одной командой представлены дружины Kaitseliit Валга и Харью, Инженерно-саперный батальон, Польша и Латвия.

По словам президента Общества ERNA Меэлиса Рятсепа, снежные условия на этот раз позволят пройти 60 км трассу на лыжах. «Мы в этом году немного уменьшили протяженность трассы, но добавили контрольные пункты и количество заданий. Будет меньше простого прохождения по местности, зато задания будут гораздо многообразнее», - сказал Меэлис Рятсеп.

В Нарве кульминация игры пройдет в субботу 19-го января. В 8:00 утра на территории Кренгольма будет дан старт финального марш-броска, который завершится ориентировочно в 13:30.

В 11:00 будет дан старт полумарафону «Эскола», который пройдет от устья реки Удрия до Ратуши в Нарве.

Обращаем внимание горожан на то, что в субботу утром, 19-го января, вооруженные команды будут направлятся со стороны Ольгина от озера Кадастику к Кренгольму. Движение будет происходить примерно до 14:00. Организаторы обращают внимание на то, что военно-спортивная игра является милитарным мероприятием с применением вооружения и военной техники. Поэтому просим всех быть внимательными и выполнять распоряжения организаторов на местах.

В 14:00 на территории Кренгольма и прилегающих улиц начнется военизированное представление военно-исторического клуба Frontline, длительностью 10-15 минут.

Организаторы не советуют приходить с маленькими детми, домашними животными. Автомобиль советуем оставить на надежной дальности от места проведения мероприятия.

Население на территорию проведения финального забега пускать не будут. Территория будет охраняться силами нарвской сотни Kaitseliit, члены которой также помогут разъяснениями.

В 16:00 пройдет торжественное завершение полумарафона в Нарвском колледже ТУ.

Справка:

В этом году исполнятеся 100 лет со дня военной операции Освободительной войны (1918-1920), десанта в Утриа, целью которого было освобождение города Нарвы от вторгшихся в Эстонию большевиков. Десант в Утриа был частью наступления на Вируском фронте, которое Эстонская народная армия начала 6 января 1919 года.