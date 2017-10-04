В Нарве говорили о рисках, создаваемых российскими сигаретами и сериалами

В Нарвском колледже Тартуского университета прошла конференции по вопросам безопасности в нарвском регионе, в которой в числе прочих принял участие министр внутренних дел ЭР Андрес Анвельт, высказавший мнение, что курение в Нарве так часто становится причиной пожаров по той причине, что местные жители во многих случаях предпочитают курить купленные в России сигареты.

Ораторы с самого начала договорились о том, что вопросы политики оставят в стороне и сосредоточатся на обсуждении того, как повысить уровень безопасности на улицах Нарвы, в нарвских квартирах, на дорогах региона. Хотя модератором выступил заместитель председателя Нарвского округа Центристской партии (правящей в Нарве) Андрус Тамм, а одним из докладчиков была Катри Райк, ректор Академии МВД и первый номер избирательного союза ”Наша Нарва” (вероятно, главного оппонента центристов), обошлось без взаимных выпадов. То есть идея, что нарвская власть не справляется с решением каких-либо вопросов, связанных с обеспечением безопасности жителей, что могла бы делать что-либо более качественно, не прозвучала ни разу ни в каком виде.

Катри Райк сосредоточилась на рассказе о том, какие перспективы откроет появление в Нарве колледжа Академии МВД. Отметила, что в результате уровень безопасности в городе повысится по меньшей мере потому, что на базе колледжа разместится полицейская группа быстрого реагирования, которой пока в Нарве нет.

Jevgenia Parv, Päästeamet

Баллотирующийся на местным выборах в Таллинне министр внутренних дел Андрес Анвельт отметил, само по себе постоянное присутствие в Нарве сотен кадетов, участие будущих полицейских в патрулировании улиц, улучшит ситуацию, которая и так неплохая. Констатировал, что уровень доверия населения полиции постоянно растет, но не может сравниться с почти уже максимальным (97 процентов) уровнем доверием спасателям. Министр говорил о Спасательном департаменте восторженно, обратив внимание на удивительную стабильность в управлении организацией.

”За период с момента восстановления независимости Эстонии там было всего четыре генеральных директора. Почти как в Северной Корее”, — рассуждал министр, считая этот показатель признаком общего благополучия в департаменте.

В то же время министр подчеркнул, что высокое число пожаров в Нарве, в том числе тех, в которых гибнут люди, является серьезной проблемой, которую следует решать, прежде всего, с помощью продвижения установки дымовых датчиков в каждую квартиру. Сказал, что, хотя в Эстонии 2000 спасателей-добровольцев, в Нарве их очень мало, почти нет.

Также Анвельт высказал неоднозначную идею. ”В Нарве довольно часто курят контрабандные сигареты, а разница в том, что разрешенные к продаже в Евросоюзе сигареты гаснут сами, а контрабандные, к сожалению, не гаснут. Возможно, я сейчас спекулирую, но немалое количество смертей, связанное с пожарами, вызванными сигаретами — это факт”, — сообщил министр.

По словам Анвельта, судя по статистике, мы живем сейчас живем в самое безопасное время с момента восстановления независимости.

В качестве положительных тенденций он отметил рост числа заявлений о фактах домашнего насилия, так как таким образом эти преступления выходят из тени. Также и растущее число зарегистрированных преступлений в сфере оборота наркотиков он склонен считать положительным явлением, опять же потому, что они становятся явными.

Министр подчеркивал, что безопасность зависит не только от государства и местных самоуправлений, но также и от членов общества, гражданского общества.

Баллотирующийся в Нарвское горсобрание в составе списка Центристской партии Вячеслав Коновалов сказал, что Нарва на сегодняшний день является безопасным городом, о чем, с его точки зрения, свидетельствует то, что многие ученики младших классов ходят в школу без родителей. По его мнению, существенно ситуацию улучшило в числе прочего то, что после убийства Варвары Ивановой, потрясшего всю Эстонию, на городских улицах было установлено около 50 камер наблюдения.

Избирающийся в собрание Йыхви руководитель Нарвского отдела полиции Сергей Андреев отметил, что работа с видеонаблюдением требует совершенствования — необходимо организовать в режиме реального времени слежение за тем, что попадает в зону видимости камер. Пока, по его словам, записи с камер позволяют оперативно раскрывать многие уже совершенные преступления.

Андреев вспомнил о не так давно атаковавших Ида-Вирумаа ”лжеполицейских”, которым люди были готовы отдавать огромные суммы, до 20 тысяч евро, за снятие ответственности с их родственников, якобы совершивших преступления.

Начальник Нарвского отдела полиции категорично заявил, что сегодня ситуация, когда за деньги можно договориться с полицейским ”и никакого дела не будет”, исключена. Он предполагает, что причина, почему люди допускают возможность такого способа решения проблемы, касается медиапространства, в котором находятся говорящие по-русски люди.

”Люди смотрят российские сериалы, в которых проблемы с полицией решаются за деньги и думают, что у нас тут так же”, — рассуждает Андреев, указывая на то, что такое заблуждение и является почвой для деятельности мошенников.

В конференции также приняли участие Иван Сергеев, нарвский городской архитектор, Елена Роос-Метсма, руководитель участковых полицейских Нарвского отдела полиции, Марэк Вяльяри, руководитель республиканской общественной организации ”Соседский дозор.