В Нарве 7-летний мальчик ”изрисовал” камушком 6 автомобилей

В Нарве на парковке одного из домов по проспекту Кангеласте были повреждены шесть машин. Выяснилось, что виновник — семилетний мальчик, — сообщает на своей странице в Facebook Нарвский отдел полиции.

Сотрудникам полиции ребенок пояснил, что он просто рисовал камешком на капоте машин, но то, что для ребенка было просто игрой, для владельцев машин обернулось ущербом.

”Поэтому просим родителей поговорить с детьми о правилах поведения и обращения с чужим имуществом, — обращаются нарвские полицейские к общественности. — Дети очень подвижны и активным. Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы потерять ребенка из виду. Поэтому просим родителей не оставлять своих детей без присмотра во время прогулок. Дети, особенно дошкольники, ввиду своего возраста все воспринимают как игру и зачастую не отдают себе отчета в том, что своими действиями могут причинить вред другим людям”.