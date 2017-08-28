28.08.2017, 14:45

В Нарва-Йыэсуу зарегистрированы два избирательных союза


rus.delfi.ee
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Narva-Joesuu linnapea valimine
Narva-Joesuu linnapea valimineFoto: Sergei Stepanov, NPA

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и депутат местного городского собрания Татьяна Пагаева зарегистрировали свои избирательные союзы для участия в намеченных на 15 октября муниципальных выборах.

Избирательный союз Ильина будет называться "Единый дом" (Ühine kodu). Название избирательного союза Пагаевой — "Вместе дальше" (Üheskoos edasi), передает rus.err.ee.

Выборы в городское собрание Нарва-Йыэсуу пройдут 15 октября.

В законодательном органе нового самоуправления (Нарва-Йыэсуу сливается с волостью Вайвара) будет 17 депутатских мест.

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