В Нарва-Йыэсуу зарегистрированы два избирательных союза

Narva-Joesuu linnapea valimine Foto: Sergei Stepanov, NPA

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и депутат местного городского собрания Татьяна Пагаева зарегистрировали свои избирательные союзы для участия в намеченных на 15 октября муниципальных выборах.