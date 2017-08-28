В Нарва-Йыэсуу зарегистрированы два избирательных союза

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и депутат местного городского собрания Татьяна Пагаева зарегистрировали свои избирательные союзы для участия в намеченных на 15 октября муниципальных выборах.
Избирательный союз Ильина будет называться "Единый дом" (Ühine kodu). Название избирательного союза Пагаевой — "Вместе дальше" (Üheskoos edasi), передает rus.err.ee.
Выборы в городское собрание Нарва-Йыэсуу пройдут 15 октября.
В законодательном органе нового самоуправления (Нарва-Йыэсуу сливается с волостью Вайвара) будет 17 депутатских мест.
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