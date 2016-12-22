В среду, 21 декабря, новым председателем городского собрания курортного Нарва-Йыэсуу выбрана Инге Мушкина.

Свой голос за нее отдали 7 депутатов горсобрания, пишет "Виру Проспект". Прежний председатель горсобрания Райво Мурд покинул этот пост по собственному желанию.