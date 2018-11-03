В Нарва-Йыэсуу снимали фильм о гомосексуальной любви между военнослужащими советской армии, но местным жителям говорили другое. ”Это мерзко, подло и отвратительно”

Айво Петерсон очень эмоционально высказал свои чувства в Facebook, получив поддержку многих комментаторов, большинство которых составляют жители Нарвы и Нарва-Йыэсуу. ”Это мерзко, подло и отвратительно”, — суммировал мужчина.
Сюжет фильма построен на драме внутри любовного треугольника между секретаршей командира авиабазы Луизы, ее другом Сергеем и летчиком-истребителем Романом. То есть Петерсона скорее не обманули, а не сказали ему всю правду, не сообщили, что речь идет не только о любви между женщиной и мужчиной, но и между мужчинами.
Delfi попросил прокомментировать ситуацию режиссера ”Жар-птицы” Пеэтера Ребане, но, к сожалению, ответа не получил.
Фильм ”Жар-птица”, съемки которого проходят и в других муниципалитетах Эстонии, должен выйти на экраны в будущем году. В съемках заняты Диана Пожарская, Том Прайор, Маргус Прангель и другие актеры. Несмотря на то, что фильм снимается эстонским режиссером и при участии эстонских актеров, оригинальным языком картины является английский, а оригинальным названием — Firebird.