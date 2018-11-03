В Нарва-Йыэсуу снимали фильм о гомосексуальной любви между военнослужащими советской армии, но местным жителям говорили другое. ”Это мерзко, подло и отвратительно”

Айво Петерсон, в свое время прославившийся как оппозиционный нарвский политик, а сейчас занимающийся исключительно предоставлением услуг массажа, помог съемочной группе фильма Tulilind (”Жар-птица”) тем, что предоставил им для съемок некоторых сцен расположенную в Нарва-Йыэсуу недвижимость своего знакомого из Петербурга, за которой присматривает.

Служивший в советской армии и сам проживающий в Нарва-Йыэсуу Петерсон сказал Delfi, что никогда бы не стал содействовать съемкам фильма о гомосексуальных отношениях.

”У меня есть свои принципы. Меня возмущает то, что меня обманули, ввели в заблуждение. О том, чему все-таки посвящен фильм на самом деле, я узнал из прессы, когда уже дал согласие помочь”, — подчеркивает житель курортного городка. В прессе ”Жар-птицу” называют ”первым эстонским художественным гей-фильмом”, а также сравнивают с нашумевшим фильмом ”Горбатая гора”, с той оговоркой, что события эстонского кинофильма разворачиваются в советской армии конца 70-х.