03.11.2018, 12:45

В Нарва-Йыэсуу снимали фильм о гомосексуальной любви между военнослужащими советской армии, но местным жителям говорили другое. ”Это мерзко, подло и отвратительно”

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
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В Нарва-Йыэсуу снимали фильм о гомосексуальной любви между военнослужащими советской армии, но местным жителям говорили другое. ”Это мерзко, подло и отвратительно”
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Житель Нарва-Йыэсуу Айво Петерсон возмущен тем, что сам не ведая того, помог съемкам ”первого эстонского художественного гей-фильма”. Он утверждает, что съемочная группа обманула его, сообщив, что снимается история любви русского военного к эстонской девушке.

Айво Петерсон, в свое время прославившийся как оппозиционный нарвский политик, а сейчас занимающийся исключительно предоставлением услуг массажа, помог съемочной группе фильма Tulilind (”Жар-птица”) тем, что предоставил им для съемок некоторых сцен расположенную в Нарва-Йыэсуу недвижимость своего знакомого из Петербурга, за которой присматривает.

Служивший в советской армии и сам проживающий в Нарва-Йыэсуу Петерсон сказал Delfi, что никогда бы не стал содействовать съемкам фильма о гомосексуальных отношениях.

”У меня есть свои принципы. Меня возмущает то, что меня обманули, ввели в заблуждение. О том, чему все-таки посвящен фильм на самом деле, я узнал из прессы, когда уже дал согласие помочь”, — подчеркивает житель курортного городка. В прессе ”Жар-птицу” называют ”первым эстонским художественным гей-фильмом”, а также сравнивают с нашумевшим фильмом ”Горбатая гора”, с той оговоркой, что события эстонского кинофильма разворачиваются в советской армии конца 70-х.

Айво Петерсон очень эмоционально высказал свои чувства в Facebook, получив поддержку многих комментаторов, большинство которых составляют жители Нарвы и Нарва-Йыэсуу. ”Это мерзко, подло и отвратительно”, — суммировал мужчина.

Сюжет фильма построен на драме внутри любовного треугольника между секретаршей командира авиабазы Луизы, ее другом Сергеем и летчиком-истребителем Романом. То есть Петерсона скорее не обманули, а не сказали ему всю правду, не сообщили, что речь идет не только о любви между женщиной и мужчиной, но и между мужчинами.

Delfi попросил прокомментировать ситуацию режиссера ”Жар-птицы” Пеэтера Ребане, но, к сожалению, ответа не получил.

Фильм ”Жар-птица”, съемки которого проходят и в других муниципалитетах Эстонии, должен выйти на экраны в будущем году. В съемках заняты Диана Пожарская, Том Прайор, Маргус Прангель и другие актеры. Несмотря на то, что фильм снимается эстонским режиссером и при участии эстонских актеров, оригинальным языком картины является английский, а оригинальным названием — Firebird.

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