26.06.2018, 12:50

В Нарва-Йыэсуу хотят построить муниципальный дом на 18 квартир — для неблагополучных жителей и молодых специалистов

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rus.delfi.ee
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В Нарва-Йыэсуу хотят построить муниципальный дом на 18 квартир — для неблагополучных жителей и молодых специалистов
Foto: Google Maps

Городская управа Нарва-Йыэсуу подготовила проект строительства муниципального дома на 18 квартир общей стоимостью 1,2 млн евро. Его должны утвердить депутаты городского собрания, информирует rus.err.ee.

В среду, 27 июня, в Синимяэ пройдет сессия городского собрания Нарва-Йыэсуу, одним из вопросов которой будет обсуждение проекта городской управы о строительстве в 2019-2020 годах муниципального жилья в курортном городе.

Согласно проекту, на Парги, 10а предполагается возвести жилой дом на 18 квартир, которые будут предназначены для социально неблагополучных жителей курортного города и молодых специалистов, необходимых городу.

Городская управа предлагает депутатам одобрить сумму самофинансированиясо стороны города в размере 600 000 евро, а еще 600 000 евро выделит госфонд KredEx в рамках программы развития жилищного строительства в местных самоуправлениях.

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