В Нарва-Йыэсуу было сорвано очередное заседание горсобрания

В среду, 25 января, большинством голосов депутаты не утвердили повестку заседания городского собрания Нарва-Йыэсуу, поэтому не обсудили и не приняли важные для города вопросы: утверждение почетного гражданина города, утверждение плана работы ревизионной комиссии, утверждение порядка поддержки квартирных товариществ, сообщает ТЕМА.ЕЕ.

В самом начале заседания, депутат Калле Кекки предложил несколько вопросов в повестку заседания. Один из них касался выражения недоверия председателю горсобрания Инге Мушкиной, для которой данное заседание являлось первым с момента ее назначения. Вторым предложением была заявлена тема о возобновлении переговоров по объединению с Нарвой.

Данные предложения были приняты, но не включены в повестку заседания среды, так как это противоречит закону. В итоге, 7 депутатов из 13, несогласных с тем что вопросы не будут обсуждаться на текущем заседании, не утвердили повестку дня. И таким образом проведение заседания Городского собрания фактически было сорвано.

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"Выражение недоверия по Закону о местном самоуправлении (§ 46 статья 2) включается в повестку дня следующего городского собрания, о чем депутаты были проинформированы. Другие вопросы будут также включены в повестку дня следующего горсобрания. Предложение о возобновлении переговоров с Нарвой невозможно включить в повестку дня, так как переговоры ранее не были начаты и 31 декабря закончилось добровольное объединение в рамках административной реформы. Теперь объединить нас с другим самоуправлением может только государство", — прокомментировала председатель Инга Мушкина.

Перед началом обсуждения повестки дня, 6 депутатов подали заявление о создании фракции ”Мы”. Руководить новой фракцией будет Игорь Мошков, заместителем председателя — Татьяна Пагаева.

В состав новой фракции вошел также и Меелис Сонг, ранее несколько раз подававший заявления о приостановлении своих депутатских полномочий, и в течении трех лет не принимавший участия в работе Городского собрания.

Дата следующего заседания горсобрания Нарва-Йыэсуу пока неизвестна.