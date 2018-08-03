В начале недели в Ида-Вирумаа ”решать нерешенные вопросы” прибудут более 160 чиновников

С 6 по 19 августа в Ида-Вирумаа будет проводить выездную работу 16 учреждений и более 160 чиновников.

”С течением времени возникло много вопросов, которые не получилось решить, и вместо того, чтобы ждать и надеяться, что они разрешатся сами по себе, мы должны искать новые формы сотрудничества, через которые можно найти хорошие и инновационные решения. Нам показалась, что это новая платформа для совместной работы, которая сведет вместе различных людей и поможет сообща найти решения”, — сказала вице-канцлер министерства культуры Пирет Хартман.

На финансирование церемонии открытия и финального мероприятия Министерство культуры выделило около 10 000 евро. Питание, посещение объектов и развлечения участники оплатят из своих карманов.