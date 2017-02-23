В начале апреля в Нарве пройдет Тотальный диктант

Нарва снова напишет Тотальный диктант 8 апреля в 11:00. Город присоединился к акции в 2013 году, поэтому Тотальный диктант 2017 в Нарве будет 5-ым, юбилейным.

Проект "Тотальный диктант" — добровольный ежегодный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в сотнях городов мира. Проект направлен на популяризацию русского языка и грамотности.

Нарвский Языковой лицей станет основной площадкой акции. Написать диктант в рамках традиционной акции — отличная возможность объективно оценить свою грамотность.

В этом году диктовать текст будет выпускник Языкового лицея, а ныне популярный в Эстонии телеведущий и журналист ЭТВ+ Дмитрий Пастухов.

Педагоги Языкового лицея готовят курс занятий по подготовке к написанию диктанта. Курс будет бесплатным для всех желающих, и для посещения курсов предварительная регистрация не потребуется. Занятия стартуют в марте и будут проходить в Языковом лицее и Доме народов по четвергам, начало в 18:00.