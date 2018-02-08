В Международный день презерватива в Нарве пройдет акция ”Всегда в моде”

13 февраля во всех уголках планеты отмечают Международный день презерватива. Эстония тоже не осталась в стороне от этого замечательного события. В частности, в Нарве в этот день в 18 часов на ратушной площади пройдет весьма интересная акция под девизом ”Всегда в моде”, сообщает Linda kliinik.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню презерватива, организовывает Linda Kliinik — нарвское медицинское учреждение, специализирующееся на профилактике ВИЧ и помощи людям, живущим с вирусом иммунодефицита человека. Клиника работает в Эстонии уже более 4 лет и активно занимается профилактикой, тестированием и лечением ВИЧ и СПИДа, действует под эгидой фонда медицинской помощи в области СПИДа AIDSHealthcareFoundation.

Организаторы акции приглашают к участию всех желающих и обещают, что мероприятие пройдет интересно, весело и зажигательно в самом прямом смысле слова. Гостей ожидает огненное шоу на фоне старинного здания ратуши, мультимедийная музыкальная программа с диджеем из Таллинна, горячий чай с пирожками и безалкогольный глинтвейн. Организаторы приготовили интересные конкурсы и призы, в том числе будут раздаваться презервативы. Во время мероприятия Linda kliinik предложит всем участникам бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Тестирование будет проводиться в специальном микроавтобусе, где обеспечена приватная обстановка. Проведение тестирования занимает всего 1 минуту.

Международный день презерватива — важный праздник, который выполняет просветительскую и образовательную миссии и позволяет сберечь жизнь и здоровье многих людей. День презерватива отмечается накануне Дня всех влюбленных не просто так, а со вполне конкретной целью: напомнить людям о том, что любовь — это отлично, но главное все же — это безопасность ваc и вашего партнера, обращает внимание Linda kliinik. И если кто-то относится к использованию презерватива во время контакта с партнером несерьезно, ему все же следует помнить, что пренебрежение этой ”мелочью” чревато серьезными проблемами со здоровьем.