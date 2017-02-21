В марте в Нарве состоится конференция TEDxNarva “Без границ”

18 марта в Нарвском колледже Тартуского университета состоится третья по счету конференция TEDxNarva, тема мероприятия: “Без границ”.

В этот день с вдохновляющими речами выступят люди, живущие в огромном мире — иногда без границ, иногда с ними, создавая и разрушая ограничения и барьеры. Что ограничено — так это число участников: на конференцию в этом году смогут попасть лишь 100 самых быстрых зрителей!

На конференции TEDxNarva спикеры расскажут о своём личном опыте, как превзойти свои возможности, расширить свою сферу деятельности; обсудят границы терпимости, а также поведают о строгих рамках приготовления еды, ограничении творческих способностей и необходимости личного пространства. В качестве выступающих приглашены: известный спортсмен Александр Латин, главный архитектор города Нарва Иван Сергеев, лингвист Арви Тарваст, микробиолог и предприниматель Тармо Мёльдер, IT-специалист и пилот вертолёта Тоомас Вялья, кулинар и автор нескольких книг Ева Поонш, психиатр Наталья Дробот. Будут и зарубежные спикеры: экономист Ганна Агафонова из Украины, режиссёр и продюсер Симоне Грабс из Германии и сноубордист Янис Линде.

Читать еще

„Нарва — это приграничный город. Как жители, так и гости ощущают наличие некой границы, притягательной, мистической, иногда препятствующей, а иногда и дающей защиту. В этом году мы пригласили людей, которые как бы не хотят видеть перед собой ни границ государств, ни границ своих способностей, действий и мечтаний, но при необходимости они готовы поставить нужные рамки. Цель конференции TEDxNarva — вдохновить людей, побудить их задуматься, поделиться с ними интересными идеями и возможностями для сотрудничества”, — считает главный организатор TEDxNarva, Яна Павленкова.

TEDxNarva пройдёт на трёх языках: эстонском, английском и русском. На месте будет организован синхронный перевод на эстонский и русский языки. В перерыве между выступлениями гости мероприятия смогут за чашкой кофе обсудить свои впечатления и идеи. Плата за участие — 10 евро, регистрация открыта на сайте мероприятия: www.tedxnarva.ee

Вдохновляющая конференция TED проводится каждый год. В её рамках на одной сцене выступают ведущие мировые мыслители и деятели — учёные, политики, предприниматели, художники, музыканты, инженеры. ”Идеи, которыми стоит поделиться” — так можно обозначить миссию мероприятия, а именно поделиться со всем миром хорошими, вдохновляющими историями. TEDx — мероприятие местного значения, которое позволит собравшимся получить опыт, подобный конференциям TED.

Первая конференция TEDx в Нарве состоялась осенью 2014 года, через год — вторая. На них выступали как местные спикеры, так и гости из других стран. Партнёры мероприятия — Нарвский колледж Тартуского университета, типография Koit, ETV+ и гостиница Inger. В этом году нас также поддерживают: посольство США в Эстонии, Eesti Energia AS и Eesti Pagar.